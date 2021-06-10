Artık iPhone'unuz Kapalı Olsa Bile Onu Bulabileceksiniz!

Apple'ın WWDC 2021 etkinliği sona erdi ve etkinlik boyunca Apple'dan önemli açıklama ve duyurular geldi. Bunlardan biri de şirketin iOS 15 önizleme sürümünde yer alan "Find My" uygulamasında yapılan değişikler oldu.
Apple'ın duyurusuna göre, Find My özelliği artık cihazları kapatıldıktan sonra bile bulabilecek. Evet, iPhone kapalı olsa bile bu özellik çalışacak ve Find My, uygulaması artık iPhone'u her zaman bulabilmenizi sağlayacak.
Böylece bir nevi Apple'ın AirTag görevi görecek olan Find My, kayıp iPhone kapalı olsa bile telefonunuzun yerini size gösterebilecek. Bu yeni özellik, iPhone'u kapatsanız bile aslında tam olarak kapanmadığını ve çok düşük güç tüketen bekleme moduna alındığını gösteriyor.
Hatta öyle ki, iPhone'unuz çalındıktan veya kaybolduktan sonra bir başkası tarafından fabrika ayarlarına döndürülmüş olsa dahi Find My uygulaması size yerini göstermeye devam edebiliyor. Ancak bunun için Aktivasyon Kilidi'ni etkinleştirmeniz gerekiyor.
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