Artık kimse büyük ekranları nasıl taşırım demiyor!

Sadece birkaç yıl önce herkesin "bunu nasıl taşırım" diyerek baktığı büyük ekranlı telefonların bugün geldiği nokta, tek kelimeyle inanılmaz...

Artık kimse "nasıl taşırım" demiyor

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