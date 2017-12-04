Artık kimse büyük ekranları nasıl taşırım demiyor!
Sadece birkaç yıl önce herkesin "bunu nasıl taşırım" diyerek baktığı büyük ekranlı telefonların bugün geldiği nokta, tek kelimeyle inanılmaz...
Görünüşe göre insanların akıllı telefon seçiminde büyük ekranlar önemli bir avantaja sahip. IDC'nin yeni rakamlarına göre 5.5 inçten 7 inçin üzerine kadar ekran boyutuna sahip olan akıllı telefonların, veya bilinen isimleriyle phablet'lerin piyasası, %18.1 büyüme oranı ile önemli bir gelişme göstermiş durumda. Buna karşılık daha küçük olan akıllı telefonlar için küçülme döneminin başlaması bekleniyor ve tahmini küçülmenin %7.4 olarak gözüktüğü söyleniyor. Sonuç olarak toplam akıllı telefon piyasasının %3 büyümesi bekleniyor ve bunda aslan payı phablet'lere ait olacak.
Büyümenin asıl güçlü olduğu bölge ise Çin. 2016 yılındaki phablet satışlarının %50'si Çin'den gelmişti.
Bu büyümeyi destekleyen en büyük etken ise, temel olarak Android cihazlarından oluşan piyasaya Apple'ın da dahil olması oldu. IDC'nin tahminlerine göre iPhone Plus ve X cihazları Apple'ın iPhone dağıtımlarının 2017 yılındaki miktarının %41.2'sinden ve 2018 yılındaki miktarın %50 ya da daha fazlasından sorumlu olacak.
Tüm akıllı telefon satışlarının halen büyük bir kısmı (%85) Android cihazlardan oluşmakta.
IDC'nin Worldwide Quarterly Mobile Device Trackers (Dünya-geneli Çeyreklik Mobil Cihaz Takipçileri) programı yardımcı başkanı Ryan Reith, phablet'lerin 2012 yılında akıllı telefon dağıtımlarının sadece %1'ini oluşturduğunu ancak sadece birkaç yıl içerisinde, artık %50'ye ulaşmaya yaklaştığını söylüyor...
Levent Öztürk
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