Artık Tesla'nızın İçinde Şarkı Besteleyebilirsiniz

Tesla, parkta arabanızda otururken boşa geçen zamanı doldurmanız ve kendi müziklerinizi oluşturmanız için Trax uygulamasını güncellemesine ekledi.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tatil güncellemesiyle gelen Trax uygulaması, karmaşık bir uygulama değil ancak birden fazla ses izine sahip müzikler oluşturmaya izin veriyor. Klavyeyle oluşturduğunuz müzikler, Roland'ın TR-808'i gibi tanıdık müzik aletlerini içeriyor.
Oluşturduğunuz müzikleri kaydedip, daha sonra yüklemeniz mümkün. Müzikleri dışa nasıl aktaracağınız ise pek açık değil. En azından ses sisteminiz varsa, müziklerinizi yolcularınıza dinletebiliyorsunuz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın