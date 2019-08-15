Artık Tumblr'ın Yeni Bir Sahibi Var!
İnternetin önemli sitelerinden biri olarak kabul edilen Thumblr, sürpriz bir alıcı tarafından satın alındı!
- Levent Öztürk
Sosyal ağ Tumblr, Verizon'a büyük bir darbe sayılabilecek bir şekilde Wordpress'in sahibine satılıyor. Anlaşmanın şartları açıklanmış olmasa da raporlar, Tumblr'ın, 2013 yılında Yahoo'nun ödediği 1,1 milyar dolardan çok daha düşük bir miktara alındığını söylüyor.
Tumblr daha sonra 2017 yılında Yahoo'nun satın alınması ile Verizon'un bir parçası olmuştu ve yeni satış ile değerinde ciddi bir düşüş yaşanırken, bazı raporlar anlaşmanın 3 milyon dolar gibi düşük bir fiyata yapıldığını belirtiyor.
Automattic'in Tumblr'ı online işlemlerini güçlendirmek için önemli bir eleman olarak gördüğü kesin. Her ne kadar sitenin kısa dönemde muhtemelen kârlı olmayacağı tahmin edilebilse de, Tumblr halen 450 milyondan fazla blog için ev sahipliği yapıyor ve bu da internetin bu türdeki en büyük sitelerinden biri olduğu anlamına geliyor.
Verizon bir süredir Tumblr'ı satmak istiyordu ancak Automattic ilgi gösterene kadar satın alım için belirtilen tek aday yetişkin sitesi Pornhub'dı. İronik olarak, geçtiğimiz yıl Verizon, Tumblr üzerinde yetişkin içerikleri yasaklayacağını duyurmasının ardından büyük bir tepki görmüştü ve pek çok kullanıcı siteyi boykot etmeye karar vermişti.
Automattic, bu yasağı geri çevirme planı olmadığını ve Tumblr'ın WordPress için bir "tamamlayıcı" site olarak çalışacağını söylüyor...
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