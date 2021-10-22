Aruba, Anahtarlama Mimarisinin Bir Sonraki Evresini Sunar

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba (NYSE: HPE), verinin yaratıldığı ve işlendiği yazılım tabanlı durum bilgili hizmetlerin kurumlarda uygulanmasını sağlayan sektörün ilk Dağıtık Hizmetler Anahtarlama çözümünü duyurdu. Bu çözüm sayesinde modern uygulamaların ve BT organizasyonlarının gerektirdiği hibrit bulut sistemini sağlayan eski yazılımlar ile uygulamalar devre dışı kalıyor.
Pensando'nun Başkanı, JC2 Ventures CEO'su ve Cisco Systems'in eski CEO'su John Chambers; "Geçiş dönemindeki piyasalar, gelişim için yeni fırsatlar yaratıyor. Dağıtık hizmetler buluttan kenar teknolojilerine doğru geçiş yaparken, yapay zeka/makine öğreniminden 5G'ye ve sanallaştırmaya kadar her şeyi yıkıyor. Pensando'nun geliştirdiği Dağıtık Hizmetler Anahtarlama yeni kategorisi, önceleri sadece AWS gibi hiper ölçekleyiciler için mümkün olan dağıtık hizmetlerin uygulanmasını, kurumlar için hem basit hem de bütçe dostu hale getiriyor. Bu çözüm, eski uygulamalar ve ana yazılımları ortadan kaldırarak, geleneksel yaklaşımların toplam sahip olma maliyetinin (TCO) üçte biriyle 100 kat ölçeklendirme ve 10 kat daha yüksek performans sunuyor." dedi.
Aruba'nın CX 10000 Serisi Anahtarlama çözümü, türünün en iyisi Aruba veri merkezi L2/3 anahtarlama çözümüyle sektörün tek, Pensando'nun tamamen programlanabilir veri işleme ünitesini (DPU) bir araya getirerek, veri merkezi anahtarlamalarında yeni bir kategoriyi temsil ediyor. Böylece hem kablo hızı performansı hem de toplam sahip olma maliyetlerindeki kırılımla geleneksel veri merkezi L2/3 anahtarlarına performans iyileştirmelerini, büyüklük mertebesini ve durum bilgisi veren yazılım tabanlı hizmetleri ölçeğine göre sunuyor.
650 Group'un kurucusu ve teknoloji analisti Alan Weckel, "Kurumların tıpkı hiper ölçekli altyapı hizmeti sunan dev şirketler gibi performans gösteren ve ölçeklenen ağ altyapıları oluşturmasını ve çalıştırmasını sağlayan sektörün ilk dağıtık hizmetler mimarisi, Aruba ve Pensando tarafından devreye alındı. Bu alanın zaman içerisinde büyüyecek ve diğerlerinden ayrışacak gelişmekte olan bir sektör kategorisi olduğunu düşünüyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi yeni ve gelişmekte olan iş yükleriyle ekosistem, hem inovasyona hem de dağıtık hizmetler prensiplerine dayalı kıyaslanabilir çözümlere yönelecek" dedi.
Günümüzün Ağ Hizmetler Modelini Yeniden Tasarlamak
Veri merkezi ağları geçtiğimiz 10 yılda gelişmekte olan uygulama mimarilerinin hacmini ve hızını karşılayan daha yüksek performanslı 25/100/400G spine leaf topolojilerine dönüşürken, güvenlik ve hizmet mimarileri ise bu dönüşümden payını alamadı.
Veri merkezindeki doğu-batı trafiğinin şiddetli büyümesiyle merkezileştirilmiş güvenlik uygulamaları verimsiz, pahalı ve yönetmesi zor bir hale geliyor. Basit bir ifadeyle, veri merkezinde uç noktalara hizmet verecek şekilde bir güvenlik donanımları konumlandırmak yoğun ölçüde performans, maliyet ve operasyonel zorluk anlamına gelmektedir.
Buradaki sorun, trafiğin bir hizmetten diğerine gitmek için fiziksel bir ana bilgisayardan ayrılma ihtiyacı doğurmayacağı mikro hizmet tabanlı uygulamalar tarafında daha da yoğunlaşır. Bu, bazı uygulama trafiklerinin donanımsal güvenlik duvarı, IPS ya da diğer güvenlik cihazları tarafından tespit edilemeyeceği anlamına gelir ve kurumları kendi içlerinden gelebilecek saldırılara karşı savunmasız bırakır.
Yeni, Dağıtık Hizmetler Mimarisine Taşınmak
Pensando'yla birlikte geliştirilen Aruba CX 10000 Serisi Anahtarı, eski mimarilerin getirdiği kısıtlamaların üstesinden gelen tamamen yeni nesil bir anahtarlama çözümü sunuyor. Aruba CX 10000, operatörlerin durum bilgili dağıtık mikro segmentasyon, doğu-batı trafiğini kapsayan güvenlik duvarı ve uzaktan ölçüm hizmetleriyle birlikte sektör standardı spine leaf ağlarını genişletmesini sağlıyor. Tüm bunlar, kritik kurumsal uygulamaların her nerede çalışıyorsa yakınında, her bir erişim noktasında ve tüm zaman dilimlerinde gerçekleşiyor.
Bu çözüm, trafiği ağ üzerinden bir merkezi politika uygulama noktasına doğru sürmenin elverişsiz ve maliyetli olduğu durumlarda, gelişmiş ağ oluşturma ve güvenlik hizmetlerini dağıtmak için performans, ölçek ve otomasyondan meydana gelen benzersiz bir karışım sunuyor. Kurumlar artık bu tür hizmetleri, uygulamaların çalıştığı ağ erişim katmanı ucunda yürürlüğe koyabiliyor. Ana kullanım senaryoları aşağıdakileri içeriyor:
- Şirket İçi Kurumsal Veri Merkezleri ve Özel Bulut Donanım tabanlı güvenlik uygulamalarıyla donatılmış merkezi çalışan, geleneksel veri merkezi mimarileri performans, çeviklik ve maliyette yarattığı yüklerle sürdürülebilir olmaktan çok uzakta ve artık süresini dolduruyor. Aruba CX 10000 aynı çatı altında toplanan ağ ve güvenlik otomasyonunun yanı sıra politika yönetimiyle gelişmiş hizmetleri veri merkezi ucuna dağıtan etkili bir mimari sunuyor. Bu yeni çözümle yerel trafiği merkezi bir dar geçitte sabitleme ihtiyacı olmaksızın ağ bant genişliği ve performansını optimize ederek, uygulama yayılımı, karmaşıklığı ve maliyeti sınırlı ölçülerde tutarak güvenlik omurgası iyileşiyor.
- Uçta Ortak Yerleşim – Bulut Tedarikçilerini Güvenli Bir Şekilde Birbirine Bağlama
Geleneksel uygulamaları kullanarak genel buluta erişimi şifrelemek aşırı maliyetli bir işlemdir. Birçok müşterinin genel bulut kaynaklarına tüm erişimi şifreleme zorunluluğu vardır. Aruba CX 10000, şirket içi veya ortak yerleşimdeki veri merkezlerinden genel buluta tam erişim için uçtan uca uzaktan ölçümle kenar ağda yönlendirme, hat hızında şifreleme, güvenlik duvarı ve NAT sağlar. Bu çözüm toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde düşürür, optimize edilmiş bir güvenlik mimarisi sunar ve BT'deki hatalı yapılandırmaları ve buna bağlı riskleri azaltır.
Aruba ESP (Kenar Servisleri Platformu) uzaktan erişim, şube, kampüs ve veri merkezinin de dahil olduğu tüm alanlardaki kenar hizmetleri birleştirmek, otomatize hale getirmek ve güvenliğini tesis etmek için tasarlanmıştır. Aruba CX 10000 müşterilerin Sıfır Güven'e dayalı ağ mimarisini veri merkezinin daha derinlerine, ağ ve sunucu ucuna genişletmelerine yardımcı olarak, her bir anahtar bağlantı noktasında 800G E-W Durum Bilgisi Hizmetleri'ni sunar ve kritik uygulamalar ile iş yüklerinin güvenliğini ciddi anlamda ölçeklendirir ve güçlendirir.
Aruba'nın platinum iş ortağı Dasher Technologies'in satıştan sorumlu Başkan Yardımcısı John Galatea, "Aruba'nın Dağıtık Hizmetler yaklaşımını sunucudan ağın en üst seviyedeki katmanına yükselterek bir sonraki seviyeye taşımasından heyecan duyuyoruz. Müşterilerimizin ağ ve altyapı kaynaklarını optimize ederken Aruba CX 10000'in sağladığı iyileştirilmiş seviyeye göre ayrıntılandırılmış güvenlik ve görünürlükten faydalanacağına inanıyoruz. Bu mimari, uygulamaların ve iş yüklerinin işlendiği noktalara güvenlik çözümünü daha da yakın bir hale getirerek, eski çözümlerin getirdiği kısıtlamaların aşılmasını sağlıyor." dedi.
HPE/Pensando İş Birliği Genişliyor
Bu yeni çözüm, HPE'nin ProLiant sunucularında, HPE Apollo sistemlerinde ve HPE Edgeline Converged Edge sistemlerinde fabrika çıkış seçeneği olarak sunulan, daha önce açıklanan HPE Sunucuları İçin Pensando Dağıtık Hizmetler Platformu'nu (DSP) bütünleştiriyor.
Aruba CX 10000, SmartNIC uygulamalarını bütünleştirmek ya da artırmak için halihazırda kullanılan eski uygulamaları veya altyapıdan bağımsız/heterojen ortamların da dahil olduğu kullanım senaryolarını içeriyor ve bu akıllı hizmetlerin uygulama alanlarını, veri merkezi ağ yapısına kadar genişletiyor.
Pensando Systems CEO'su "Bugün yapılan duyuruyla Pensando'nun Dağıtık Hizmetleri'nin sektör lideri Aruba'nın anahtarlama platformuna dahil edilmesi, HPE ve Pensando arasındaki iş birliğini daha da genişletiyor. Sıfır Güven'e dayalı özel bir bulut oluşturmak için gerekli eski teknolojilerin ortadan kaldırılması daha önce hiç bu kadar kolay ve düşük maliyetli olmamıştı" dedi ve ekledi: "İlişkimizi sürdürmeyi ve pazara ek çözümler getirmeyi dört gözle bekliyorum."
İş birliğinin bir parçası olarak Pensando, Savunma Patent Satın Alım Programı aracılığıyla HPE'nin geniş patent portföyüne ayrıca erişiyor.
Satış Tarihi
Hızlandırılmış durum bilgisi veren güvenlik duvarı, Sıfır Güven'e dayalı segmentasyon, ERSPAN, uzaktan ölçüm hizmetleri ve DDoS korumasının da dahil olduğu Aruba CX 10000, Ocak 2022'den itibaren satışta olacak.
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