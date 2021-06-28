Aruba'dan Kurumlara Yeni Yetkinlik ve Çözüm Fırsatları

Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba (NYSE: HPE), bugünkü HPE Discover 2021: Kenar Teknolojilerden Buluta Konferansı'nda kurumların ağ operasyonlarını kolaylaştırmaları ve BT'den aldıkları verimi en üst düzeye çıkarmaları için tasarlanan Aruba Kenar Servisleri Platformu'na (Aruba ESP) getirdiği bir dizi yeni yetkinlik ve çözümü duyurdu. Getirilen güncellemeler, Aruba ESP'nin tam kalbinde yer alan yapay zeka destekli ağ yönetim ve analiz platformu Aruba Central için yapay zeka operasyonları (AIOps), Nesnelerin İnterneti (IoT) ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra, Akıllı Kenar'a özgü oluşturulan Aruba CX Anahtarlama portföyüne eklentileri içeriyor. Bu gelişmeler sayesinde BT ekipleri ağlarını kenardan buluta genişletebiliyor. Böylece günümüzün bir hayli dağıtık kurumsal ağ ortamında bilhassa önemli hale gelen çeviklik ve basitlik, yepyeni seviyede mümkün kılınıyor.
Geçtiğimiz yılın getirdiği koşullar kurumlar üzerinde kalıcı izler bıraktı ve geleneksel iş modellerini köşeye sıkıştırdı. Başlarda, iş sürekliliğini sağlamak için işletmelerin değişen gereksinimlere ayak uydurmaları gerekiyordu. Günümüzde ise geçtiğimiz yıldan alınan dersler ışığında kurumlar yeni iş gerçekliklerine uyum sağlamak ve bu koşullar altında büyümekle yetinmekle kalmıyor. Aynı zamanda, gelecekte meydana gelebilecek iş anlamındaki yıkıcı değişikliklere hazırlanacak, daha esnek ve dirençli BT altyapısını mümkün kılacak teknolojilere de yatırım yapmaya devam ediyorlar[1]. Bir diğer ifadeyle kurumlar, çalışma koşullarına uygun ve değişkenlik gösterebilen BT mimarilerini kurmak ve devamlılığını getirmek istiyorlar.
[1] ESG Research Report, 2021 Technology Spending Intentions Survey, January 2021.
Günümüz iş dünyasının dağıtık ağ yapısı, kurumların sınandığı bir diğer önemli konudur. Uygulamalar ve iş yüklerinin veri merkezi ile bulut üzerinde dağıtık bir halde bulunmasının yanı sıra, kullanıcılar da kampüs, veri merkezi, şube ve uzaktan çalışma noktalarına dağılmış vaziyettedirler. Bu esnada, birbiriyle uyumsuz çalışan yönetim araçları ve çoklu mimariyle birlikte BT hizmetini bu dağıtık konumlar üzerinde sunmak daha da zorlaştı ve bunun sonucunda ağ daha da parçalı bir hale büründü.
BT'deki bu karmaşıklık Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut teknolojilerinin getirdiği kazanımları baltalayarak hem çalışan verimliliğini hem de son tüketici deneyimini olumsuz etkileyebilir. Dijital dönüşüm içerisindeki kurumların BT ekipleri, iş operasyonlarını düzene koyan ve BT karmaşıklığını azaltan teknolojileri uygulamak ve otomatize hale getirmek için her zamankinden daha fazla baskı altındalar.
Birleşik Bir Altyapı İçin Cloud Native Yönetim Yetkinlikleri
Tek bir kontrol noktası aracılığıyla merkezi yönetilen birleşik bir altyapıyı uygulamaya koymak, BT karmaşıklığını azaltmanın bir yoludur. WLAN ve SD-Branch yetkinliklerini bir araya getiren birleşik ağ işletim sistemi Aruba Central ve ArubaOS 10'daki süregelen iyileştirmeler, müşterilere basitleştirilmiş bir ağ sunar. Böylelikle mikro şube, şube ve kampüs ortamları üzerinde dağıtık bir ağ ortamını etkin bir şekilde yönetebilen BT, tek bir yönetici konsolundan tek bir mimari kullanarak yüksek kalitede bir kullanıcı deneyimi sağlayabilir.
HPE'nin bugün duyurduğu Bulut Bilişim Konsolu'nun temelinde de hizmet veren Aruba Central'ın yeni cloud native yetkinlikleri şunları içeriyor:
- Kendi kendini iyileştiren yapay zeka operasyonları (AIOps) kapalı döngü onarımı vaadini yerine getirir. Bu, son kullanıcıların ya da iş performansının etkilenmeden sorunların otomatik olarak ortaya çıkması ve düzeltilmesi anlamına gelir. Böylece BT operatörleri meydana gelen sorunlar karşısında herhangi bir manuel çaba göstermez.
- Sensörleri, bağlayıcıları ve diğer IoT altyapısını ağda takip edebilme yetkinliği sunan yeni IoT operasyonlarına müşteriler, birkaç tıkla Aruba IoT iş ortaklarının türünün en iyisi çözümlerine entegre bir uygulama mağazasından ulaşabilir.
- SIM etkin sunucular dahil olmak üzere geniş bir ölçekteki cihazlarda son kullanıcılara otomatize edilmiş, güvenli bir ağ bağlantısı sağlanır. Ağ erişimini yöneten BT yöneticilerinin operasyonlarını kolaylaştıran bu çözüm, kesintisiz bir kullanıcı deneyimini mümkün kılar.
Birbiriyle uyumlu bu gelişmeler, birleşik bir altyapı ve iş operasyonlarına getirdiği basitlikle Aruba'nın vizyonunu bir adım daha öteye taşıyor ve BT ekiplerinin değerli zamanlarını iş anlamında kritik alanlara yönlendirmelerini sağlıyor.
Santa Barbara Birleşik Okul Bölgesi'nde sistem yöneticisi olan Jesus Orozco, "14.000 öğrenciye hizmet veren 16 bölgeye yayılmış okulların öğrencilerine eğitim amaçlı tahsis edilen 17.000'den fazla cihazla, organizasyonumuz sınırsız bir şekilde yayılmış durumda" dedi ve ekledi, "Cihaz bağlantısının eğitim için kritik bir unsur olduğu gibi bir okul bölgesinde, aynı bizimki gibi, ağ kesintisi bir seçenek değil. Aruba teknolojisi bize tüm ağı tek bir merkezi konumdan proaktif olarak yönetme yeteneği vererek, öğrencilerin eğitimleri aksamadan sorunları teşhis edip çözmemizi kolaylaştırıyor. Aruba Central ve ArubaOS 10'da bulunan, öğrencilerimizi birbirine bağlı ve meşgul tutan hızlı, güvenli ve her zaman açık bağlantı sağlama hedefimizi ilerleten yeni gelişmelerden heyecan duyuyoruz."
Aruba ESP'nin bir parçası Aruba Central, kayda değer bir büyüme gösteriyor. Bugün Aruba Central, dünya çapında 100.000 kuruluşta 100 milyondan fazla müşteri kenar noktasını ve 1,5 milyon cihazı yönetiyor.
Dağıtık Yapıdaki Kurumların İhtiyaçlarına Cevap Veren Genişletilmiş Ağ Erişimi
Müşterilerin ağ bağlantısı ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek için Aruba, amiral gemisi çözümü CX Switching portföyünü iki yeni anahtar serisini içerecek şekilde genişletiyor:
- Dış mekanda zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde sağlamlaştırılmış, endüstriyel IoT uygulamaları için uygun bir anahtar ailesi: Aruba CX 4100i
- Uzaktan çalışan küçük ofisler ve KOBİ pazarına hitap eden uygun maliyetli, katman 2 çözümü: Aruba CX 6000
Bu yeni CX anahtarlama hatları, cloud native AOS-CX işletim sisteminin erişimini genişletiyor ve kurumlara yeni girişimlerde işe koyulma ve fırsatları kendi hızında değerlendirme esnekliği sağlıyor.
Enterprise Strategy Group'ta kıdemli analist ve uygulama direktörü Bob Laliberte, "Geçtiğimiz yılda yaşananlarla birlikte kurumlar, ortaya çıkabilecek her türlü soruna hızlıca ayak uydurmak için esnekliği en üst düzeye çıkarmanın ve direnç gösterebilmenin yollarını ararken, dağıtık yapıdaki işletmeler varlıklarını sürdürecek" diyor ve ekliyor, "Araştırmamız, işletmelerin dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırdığını; üretkenliği, güvenliği ve işbirliğini artıran projelere öncelik verdiğini, ancak bu yüksek oranda dağıtık ortamların daha fazla BT karmaşıklığı yarattığını gösterdi. Bu nedenle sektör, çevikliği artırmak ve operasyonları kolaylaştırmak için veri ve otomasyondan yararlanan teknolojilere ve çözümlere muhtaç."
Ne Zaman Satışta Olacak?
Aruba Central'a gelecek yeni yazılım geliştirmeleri ve yeni CX anahtarları 2021 sonbaharında kullanımda olacak. Her iki çözüm de Aruba'nın GreenLake'i aracılığıyla bir hizmet olarak sunulacak.
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