Aruba, Yeni EdgeConnect Microbranch Duyurdu

Bir Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) şirketi Aruba, uzaktan çalışanlara tek bir Wi-Fi erişim noktası (AP) aracılığıyla tüm geleneksel hizmetlere güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayan ve hibrit çalışma ortamları için tasarlanan, sektör lideri home/küçük ofis çözümü yeni EdgeConnect Microbranch'i duyurdu. Ağ geçidi, ağ aracısı ya da uzaktan çalışmak için herhangi bir donanım gerektirmeyen bu çözümle BT departmanları, çalışanlara konum fark etmeksizin tutarlı bir deneyim yaşatabiliyor. EdgeConnect Microbranch kampüs içerisindeki bağlantı hizmetlerinin tamamını uzaktan çalışanlara sunabiliyor. Böylece sorun giderme süreci hızlanır, Sıfır Güvene dayalı ağ mimarisi ve Güvenli Erişim Hizmeti Uç Noktası (SASE) güvenlik yapıları home/küçük ofislere genişletilerek, kesintisiz kurumsal koruma sağlanıyor.
Gittikçe artan daha yüksek uygulama performansı, güvenilirlik ve güvenlik taleplerini karşılamak adına SD-WAN daha büyük şubelere ve kampüslere eklendi. Hibrit çalışma düzeninin artık bir norm haline geldiği günümüzde, home/küçük ofisler Aruba SD-WAN'ın otomatize edilmiş, politika tabanlı trafik yönetimi ve bulut tabanlı SASE güvenliğine ihtiyaç duyuyor. Böylece gitgide artan uzaktan çalışan iş gücüne daha verimli, güçlü ve güvenli bir bağlantı sunuluyor. Nitekim International Data Corporation'ın (IDC) tahminlerine göre, G2000 şirketlerinin yüzde 70'i uzaktan ya da hibrit çalışma modeline geçecek ve iş süreçleri yeniden tanımlanacak. [1]
Esnek ve uzaktan çalışmayı hayata geçirmek isteyen şirketler için başarının yolu, hibrit çalışanlarına tıpkı ofisteymiş gibi araçlara, uygulamalara ve işlevselliğe erişim sağlamaktan geçiyor. Yeni EdgeConnect Microbranch çözümü bunu, kullanıcıların geçmişte Aruba RAP'larla sahip oldukları bağlanabilirlik, kimlik tabanlı erişim kontrolü, yönetim ve analitik yetkinliklerini yeni SD-WAN ve SASE hizmetlerini ekleyerek yapıyor. Üstelik şirket içinde ek bir donanım ya da cihazlarda ağ aracısına ihtiyaç olmaksızın bunu yapabiliyor. BT ekiplerinin kısıtlı alana sahip oldukları home ofisler, küçük ofisler ile gezici perakende mağazaları, kiosklar ve mobil klinikler gibi geçici konumlarda bulunamadıkları düşünüldüğünde, ek bir donanıma ihtiyaç duyulmaması önemli bir etken.
EdgeConnect Microbranch hizmetleri, ağda yer alabilecek geniş banttan yiyen yüksek yoğunluklu cihazlarla uğraşıp, düzgün bir güvenlik sağlayan 'birleşik iletişim ve iş birliğinde' olduğu üzere, gecikme süresi konusunda hassas uygulamalara performans garantisi sunmak gibi, uzaktan çalışma düzeniyle ilişkilendirilen ve sıklıkla karşılaşılan sorunları çözer. Yeni EdgeConnect Microbranch hizmetlerindeki politika tabanlı yönlendirmesi, BT ekiplerine uygulama trafiğinin varacağı noktayı optimize etmesini sağlarken, erişim noktası radyo kaynaklarını spesifik uygulamalara dinamik bir şekilde bölüştüren Air Slice gibi mevcut hizmetleri bütünleştirir. Örneğin, keyfi amaçlı videolar yerine video konferans görüşmelerindeki trafiğe öncelik verilir ve bu görüşmelerdeki kalite yükseltilebilir. Ardından video konferans görüşmesindeki trafik doğrudan güvenilir bir SaaS tedarikçisine yönlendiriliyor ve bu trafik denetim amaçlı olarak veri merkezine gereksiz bir ziyarette bulunmuyor.
Bir Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba'nın portföy pazarlama çözümlerinden sorumlu başkan yardımcısı Larry Lunetta, "EdgeConnect Microbranch uzaktan çalışma düzenindeki şirketlere modern ve ölçeklenebilir bir yaklaşım sunarak home ofis deneyimini ofisle eş değer kılıyor. Her ne kadar bazıları home ofis erişim noktası ya da router'ına genişletilebilecek tek ağ hizmetinin güvenlik olduğunu düşünse de (ki bu durumda ekstra bir donanıma ihtiyaç duyarsınız), bulut tabanlı yaklaşımla EdgeConnect Microbranch tüm kritik ağ hizmetlerini yalnızca bir erişim noktası aracılığıyla home ofise dek genişletebilirsiniz." dedi.
SD-WAN'ın kilit özellikleri sayesinde uzak erişim noktalarının hâlihazırdaki güçlü yapısını evlere taşıyan EdgeConnect Microbranch, çalışma süresi ve güvenliğin kritik olduğu çağrı merkezleri, uzaktan sağlık hizmeti ve BT yönetimi gibi hibrit operasyonlar için artık ideal bir çözüm.
EdgeConnect Microbranch, küçük/home ofislere SD-WAN ve SASE hizmetlerini sunmak adına güçlü yönetilebilirlik ve işlevsellikten uzak, tek bir amaca hizmet eden araçlar ve tüketici sınıfı donanımlar gibi kapsamlı donanım gerektiren bilindik yaklaşımlar üzerinde gerekli değişiklikleri yapan, sektör lideri bir çözüm.
Şirket İçi Ağ Geçidi Gerektirmeyen Yeni SD-WAN'ın Özellikleri ve Avantajları
- Politika tabanlı yönlendirme: BT ekiplerinin spesifik uygulamalar, web siteleri ya da kullanıcı türleri için tasarlanan hizmet düzeyi sözleşmelerini (SLA'lar) karşılayan otomatize edilmiş kurallara dayalı uygulama performansı ve güvenlik sağlamasına imkan tanıyor.
- Tünel ve ağ rota yönetimi: VPN tünellerini isteğe bağlı şekilde yöneterek ve trafiği en iyi performans verecek ağ yoluna otomatik bir şekilde yeniden yönlendirerek, ağ performansını optimize ediyor.
- SASE entegrasyonu: Doğrudan erişim noktası aracılığıyla Zscaler gibi bulut güvenlik hizmetlerine ve birleşik yapılandırma yönetimi sağlayan Aruba Central ile güvenli bir bağlanabilirlik sağlıyor.
- İyileştirilmiş WAN görünürlüğü: Geleneksel olarak BT ekiplerinden gizlenen ISP'yi etkileyen gecikme süresi, sapma ve diğer bağlantı sorunlarını tespit ederek WAN uygunluğu, kullanımı ve veri hacmini etkileyen neredeyse gerçek zamanlı güncellemeler yaparak sorun gidermeyi hızlandırıyor ve kullanıcı deneyimini geliştiriyor.
Bu özelliklerin temelinde yer alan Aruba'nın uzaktan erişim çözümlerindeki mevcut yetkinlikler ise şunlardır:
- Trafik önceliklendirme: Bir uygulamaya radyo kaynakları tahsis eder ve uygulama oturumları başladığında ya da sona erdiğinde dinamik biçimde bu görevleri değiştirir.
- Geniş kapsamlı ölçeklenebilirlik: Aruba Central'ın bulut tabanlı hizmetleri ve AOS 10 aracılığıyla on binlerce uzaktan çalışan için zero touch kurulum ve birleştirilmiş yönetim destekleniyor.
- Geliştirilmiş çalışma süresi ve güvenilirlik: Home ya da küçük ofisin ISP bağlantısını kaybetmesi durumunda USB arabirimi aracılığıyla LTE yedeklemesi sağlıyor.
650 Group'un teknoloji analisti Chris DePuy, "Uzaktan çalışma gitgide daha da yaygınlaşırken, BT departmanları ise çalışanlarına lokasyon fark etmeksizin iş anlamında kritik uygulamalar ve veri için görünürlük, kolay yönetim ve yüksek güvenlik sağlama gibi her geçen gün daha da artan sorunlarla baş etmek zorunda. Sıfır Güvene dayalı ve SASE güvenlik yapılarını hem home ofislere hem de uzaktan çalışma noktalarına genişletebilmek, kurumların hibrit çalışma düzeni konusunda ileriye adım atmaları için önemli bir rol oynayacak." dedi.
Satış Tarihi
Aruba EdgeConnect Microbrach çözümü erken erişimde mevcuttur ve Foundation AP lisansıyla ArubaOS 10 çalıştıran tüm AP'ler için (müşterilerin halihazırda Aruba Central'da sahip olduğu ve yönettikleri nitelikli AP'ler dahil) Mart 2022'de genel olarak sunulacaktır. AP fiyatlandırması modele göre değişkenlik gösterir.
[1]IDC, IDC FutureScape: Worldwide Future of Work Predictions, November 2021
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