Ashley Madison, Kullanıcılarına Para Ödüyor
Flört sitesi büyük veri sızıntısından yıllar sonra kullanıcılarına telafi için 11 milyon dolar para ödüyor.
Bir kaç yıl önce büyük tanışma sitelerinden biri olan Ashley Madison, büyük bir veri sızıntısına maruz kalmıştı. Bu olayda 32 milyon kullanıcının kişisel verileri internette açık hale gelmişti. Olaydan bir kaç ay sonra, daha bile fazla veri sızması ve bazı ölüm haberleri üzerine markanın sahibi ana şirketin CEO'su istifa etmişti.
Tüm bu trajik olaylara rağmen, Ashley Madison hala tam olarak bu zorluğu atlatabilmiş değil. Yeni bir rapora göre şirket, milyonlarca kullanıcısı tarafından açılan davaların çözümü için 11 milyon dolar telafi ücreti ödemeye hazırlanıyor. Toplamda çok görünse de, yaşadıkları maduriyete göre her kullanıcı en fazla 3,500$ tazminat alabilecek.
Tanışma sitesi, geçmişte yaşananlara rağmen şu an güvenlik önlemlerini arttırarak popülerliğini korumaya ve arttırmaya devam ediyor.
Ali Ruhi Öztürk
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