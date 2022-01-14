Aşı Karşıtlarından Yeni Öneri: "COVID-19'a Karşı Kendi İdrarınızı İçin"

Aşı karşıtları, aşı yerine sundukları çözümlerle şaşırtmaya devam ediyor. Şimdi de "kendi idrarınızı için" önerisiyle COVID-19'u yenebileceğimizi iddia ediyorlar!