Aşı Karşıtlarından Yeni Öneri: "COVID-19'a Karşı Kendi İdrarınızı İçin"

Görünene göre aşı karşıtlarının kendilerini COVID-19'dan korumak için bilimsel olarak kanıtlanmış ilaçlar dışında, kelimenin tam anlamıyla garip çözümleri de var. Hidroksiklorokin evresini atlattık, Ivermectin onaylarına katlandık ve hatta hepimizin çamaşır suyu içmemiz gerektiği önerisinden de sağ çıkmayı başardık. Şimdi ise bölüm sonu canavarı olabilecek yeni bir iddia ile karşı karşıyayız.
"Aşı Polisi" web sitesini yöneten önde gelen bir aşı karşıtı, COVID-19'a karşı korunmak için "idrar tedavisinin" faydalarını savunuyor. Muhtemelen bu tedavinin farkında olmayarak hayatına mutlu bir şekilde devam edenler için belirtmek gerekirse, idrar tedavisi kendi idrarınızı içmek anlamına geliyor.
O zamandan beri Twitter'da paylaşılan ve Telegram'da yayınlanan bir videoda Christopher Key, "Tanrı bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi" diyor ve COVID-19'un "panzehiri"nin idrar tedavisi olduğunu iddia ediyor.
Keys, çok sayıda yayınlanmış makalenin en sonunda bu alışılmışın dışında tedavinin faydalarına ulaştığını iddia ederek, aşılı bireylerde bile idrarın çözüm olduğunu söylüyor. Tabii ki bu araştırmalar için belirli bir kaynak gösterilmiyor.
Daha sonra, idrar içmek için araştırmaların tam olarak beklediğiniz kalitede olmadığını belirterek, "burada randomize, çift kör, plasebo bir çalışma yapmak zor" diye devam ediyor, ancak hepimizin "kendi araştırmamızı yapmamız" gerektiğini söylüyor.
Şu anda, idrar tedavisinin herhangi bir kozmetik veya tıbbi sorun için yararlı etkileri olduğunu gösteren hiçbir bilimsel kanıt yok. İçeriği NASA tarafından 1971 yılında tanımlanan idrar, az miktarda üre, klorür, sodyum, potasyum ve diğer çözünmüş iyonlar ile birlikte yüzde 95 sudan oluşuyor.
İdrar, uzun bir zamandır sözde bilimsel kuruluşlar tarafından hemen hemen her şeyin tedavisi olarak lanse ediliyor; Çin İdrar Tedavisi Derneği (yasadışı bir örgüt olarak listelenmiştir) idrarın kanseri ve hatta kelliği tedavi ettiğini öne sürüyor ve binlerce üyesinin tuvaletten su içtiğini iddia ediyor.
Gerçekte, idrar tüketimi - özellikle de ilaç kullanıyorsanız - vücudunuzun atmak istediği bir dizi toksin ve patojeni sisteminize geri getiriyor ve idrar aslında steril bir sıvı değil. Bu nedenle, Christopher Key'in idrarın COVID-19'un mucizevi bir panzehri olduğunu bulan son derece ciddi bir araştırma yapmadığı sürece, şunu söylemek güvenli: Lütfen kendi idrarınızı içmeyin. Akşam yemeğini kendi çöp kutunuzdan yememeniz gibi, vücudun bu maddeleri bir sebepten dolayı dışarı attığını düşünün ve COVID-19'a karşı kanıtlanmış diğer koruyucu önlemlerden herhangi birine dönün: aşı olun, maske takın veya sosyal mesafeye uyun.
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