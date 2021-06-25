Aşılanma oranı en yüksek ilk 10 şehir açıklandı!

Koronavirüse karşı aşılamalar hızla devam ederken Türkiye genelinde aşılanma oranı en yüksek olan 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.