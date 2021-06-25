Aşılanma oranı en yüksek ilk 10 şehir açıklandı. Peki en fazla hangi ilde aşılama gerçekleştirildi? Aşı yapılma yoğunluğunun en yüksek olduğu illeri Bakan Koca açıkladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında 18 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına bugün itibarıyla başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de aşılanma oranının en yüksek olduğu 10 ili duyurdu.
İlk Sırada Edirne Var
Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre aşılanma oranı en yüksek iller sıralamasında Edirne başı çekiyor. İkinci sırada Amasya ve üçüncü sırada Eskişehir var.
Koca, mesajında, "Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın" dedi.
İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il:
- Edirne yüzde 68,86,
- Amasya yüzde 67,66,
- Eskişehir yüzde 67,54,
- Çanakkale yüzde 67,31,
- Kırklareli yüzde 66,74,
- Balıkesir yüzde 65,16,
- Muğla 64,49,
- Burdur yüzde 64,38,
- Bilecik yüzde 64,23 ve Sinop yüzde 64,03 ile aşılama oranı en yüksek 10 il oldu.
Aşı sırası gelip, en az 1 doz aşı yaptıranların oranı yükseliyor. Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Sağlığınız için siz de kolları sıvayın. pic.twitter.com/VPJpemFLIX— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2021
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