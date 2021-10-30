Aşılara Dirençli Görünen, Yeni Bir Covıd-19 Varyantı Daha: A.30...

Covid-19 virüsünün ilk türünün yeni bir varyantı olan A.30'un, aşılara karşı dirençli olduğu ortaya çıktı. Şimdilik A.30 yaygın değil ama dikkatli olmakta yarar var!

30 Ekim 2021 14:02

Levent Öztürk