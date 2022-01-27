"Askeri Uyku Yöntemi" ile Sadece 2 Dakikada Uykuya Dalın!

Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız, yalnız değilsiniz... Şu anda TikTok'ta hızlı bir şekilde uyumanıza yardımcı olacak bir uyku tekniği viral hale geliyor. Bu askeri uyku yönteminin, başlangıçta ABD savaş askerlerinin iki dakika içinde uykuya dalmasına yardımcı olmak için tasarlandığı söyleniyor ve şimdi TikTok fitness uzmanı Justin Agustin sayesinde yeniden ortaya çıktı.
Influencer, askeri uyku yöntemiyle ilgili kendi deneyimini ve iki dakika içinde uykuya dalmanıza nasıl yardımcı olabileceğini detaylandıran bir paylaşım yaptı.
Agustin'in dediğine göre, bu uyku tekniğinin etkili hale gelmesi altı haftaya kadar sürebiliyor, ancak başlangıçtan itibaren rahatlatıcı olduğu belirtiliyor. Rahat olmanın uykuya dalmak için en iyi yollardan biri olduğu da kesin.
Diğer nefes temelli uyku teknikleri gibi, bu yöntem de tüm vücudunuzu gevşetmeye ve zihninizi sakinleştirmeye odaklanıyor. Bunu nefesinize odaklanarak ve kaslarınızdaki tüm gerilimi serbest bırakarak gerçekleştiriyorsunuz.
2 dakikada uykuya dalmak için yapmanız gerekenler:
- Yüz kaslarınızı gevşetin ve nefesinize odaklanın (sabit ve yavaş tutun).
- Omuzlarınızı alçaltarak tüm gerginliği serbest bırakın, kollarınızı yanlarınızda ve parmaklarınızı gevşemiş halde tutun.
- Derin ve yavaş nefes verin, bacaklarınızı ve ayaklarınızı gevşetin ve orada tutulan tüm gerginliği bırakın.
- Ayaklarınızı esnetin ve serbest bırakın, başınızdan ayak parmaklarınıza kadar uzanan sıcak bir his hayal edin.
- Bunu yaparken zihninizi tüm düşüncelerden arındırın. Bunu yapmak için aşağıdaki iki resimden birini hayal edebilirsiniz:
-Üstünüzde berrak mavi bir gökyüzü olan bozulmamış bir gölde sakince yüzen bir kanoda sırt üstü uzandığınızı;
VEYA...
-Sessiz, zifiri karanlık bir odada yumuşak, siyah kadife bir hamak yattığınızı.
Tabii ki zihniniz boş durmayacak ve başka düşüncelere dalmaya çalışacaktır, bu nedenle, bu olduğunda, görselleştirmeye ve derin nefesinize geri dönmeden önce aşağıdaki kelimeleri 10 saniye boyunca sessizce tekrarlayın: "Düşünme. Düşünme. Düşünme.'
Tamamen etkili olması için bu uyku tekniğini altı hafta boyunca her gece uygulamanız gerektiği söyleniyor. Tıpkı bir alışkanlık veya kas gibi gücünü geliştirmeniz gerekiyor ve bunu ne kadar çok yaparsanız, beyniniz uyku zamanının geldiğini o kadar çok anlayacaktır.
Agustin, askeri uyku yönteminde ustalaşan insanların %96'sının egzersize başladıktan sonraki iki dakika içinde uykuya dalabildiğini iddia ediyor. Kanalına abone olanlar tekniğe karışık tepkiler verdiler, bazıları %100 çalıştığını iddia ederken, diğerleri bazen işe yaradığını söylüyor. Ancak hepsi, normalden çok daha hızlı uykuya dalmalarına yardımcı olduğu konusunda hemfikir gözüküyor...
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