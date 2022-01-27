"Askeri Uyku Yöntemi" ile Sadece 2 Dakikada Uykuya Dalın!

Uyuyamıyor musunuz? Öyleyse TikTok'ta viral olmaya başlayan ve 2 dakikada uyumanızı sağlayacağı iddia edilen bu "askeri uyku yöntemini" deneyin!

  • Levent Öztürk
TikTok'un yeni virali: 2 dakikada uykuya dalın!

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