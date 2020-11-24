Asla Silmemeniz Gereken 5 Windows Klasörü ve Dosyası

Sabit diskinizde yer açmak için sık sık gereksiz dosya ve klasörleri siliyor olabilirsiniz. Ama Windows'unuzun çökmesini ya da programların çalışamaz hale gelmesini istemiyorsanız, bu 5 dosyayı ya da klasörü sakın silmeyin.