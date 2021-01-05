Asla Silmemeniz Gereken 5 Windows Klasörü ve Dosyasını Listeledik:
Kesinlikle Silmemeniz Gereken Windows Dosya ve Klasörleri:
* Program Files ve Program Files (x86) Klasörleri
* System32 Klasörü
* Takas Dosyası (Pagefile.sys)
* System Volume Information Klasörü
* WinSxS Klasörü
Sabit diskiniz ağzına kadar dolmuş olabilir. Böyle bir durumda, dosyaları ve klasörleri silerek kendinize yer açmaya çalışmanız son derece doğal. Hatta biraz araştırmayla, gereksiz Windows klasörlerini nasıl temizleyebileceğinizi de öğrenebilirsiniz.
Ancak kesinlikle silmemeniz, hatta dokunmamanız gereken bazı Windows dosya ve klasörleri de var. Bu klasörleri silmeniz veya başka bir konuma taşımaya çalışmanız, ya bazı programları çalışmaz hale getirebilir, ya da daha kötüsü, Windows'u tamamen çökertebilir.
Bu yazımızda, çoğu zaman yakınından bile geçmenize gerek olmayan ve buna rağmen bir şekilde silmeyi düşündüğünüz, ama kesinlikle dokunmamanız gereken 5 Windows dosyası ve klasörünü sizlerle paylaşıyoruz. Unutmayın; aşağıda göreceğiniz dosya veya klasörleri kesinlikle silmemelisiniz...
Program Files ve Program Files (x86) Klasörleri
Konum: C:\Program Files ve C:\Program Files (x86)
Herhangi bir program yüklediğinizde kurulum aracı, kendi girdilerini Program Files klasörü altına ekler, kayıt defterinde bazı kayıtlar oluşturur ve çalışması için gerekli görevleri yerine getirir. Bu yüzden Program Files klasörüne baktığınızda yüklü programları göreceksiniz.
Çoğunlukla bu klasörde bulunan program verilerine dokunmanız gerekmez. Buradaki herhangi bir programın dosyalarıyla oynamanız halinde, o programın artık çalışmadığını görmeniz yüksek ihtimal. Bu durumda uygulamayı baştan yüklemeniz gerekebilir.
Bir programı kaldırmak istiyorsanız, Ayar seçenekleri arasındaki Programlar ve İşlevler simgesini kullanmalısınız. Program klasörünü silmek, sisteminizde program tarafından oluşturulan diğer girdileri silmeyeceği için bu yöntem, iyi bir kaldırma yöntemi değildir.
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System32 Klasörü
Konum: C:\Windows\System32
Aslında, C:\Windows klasörü altındaki her şeyi bu listeye dahil edebiliriz ancak System32 klasörü daha da önemli. Yüzlerce DLL dosyasını saklayan bu klasör, bilgisayarınızın düzgün çalışması için kritik öneme sahip.
System32 klasörüyle genellikle hiçbir işiniz olmayacaktır, ancak bu bazen internet şakalarının konusu olabiliyor. Bazı kullanıcılar, yeni kullanıcılarla eğlenmek için System32'nin bir virüs olduğunu ve klasörü silerek bilgisayarı hızlandırabileceklerini söylüyorlar. Ancak bu klasör Windows için vazgeçilmez olduğundan klasörü silmeniz, sizi Windows'u baştan yüklemek zorunda bırakabilir.
Takas Dosyası (Pagefile.sys)
Konum: C:\pagefile.sys (gizli olduğundan göremeyebilirsiniz)
Fiziksel RAM'iniz dolduğunda Windows, disk belleği dosyası veya takas dosyası adlı dosyayı kullanır. Sabit diskinizde bulunan bu dosya, RAM gibi kullanılır ancak gerçek RAM'den çok daha yavaştır.
Takas dosyasının boyutunu veya konumunu değiştirmek için Ayarları açın; arama kutusuna "Gelişmiş Sistem Ayarları" yazın. Açılan yeni pencerede Gelişmiş sekmesine gidin. Burada, Performans bölümünde yer alan Ayarlar düğmesine tıklayın ve açılan pencerede yine Gelişmiş sekmesini seçin. Sanal Bellek kısmındaki Ayarla düğmesi ile, ilgili bölüme ulaşabilirsiniz. Bu ayarı otomatik ayarlarda bırakmanızı tavsiye ediyoruz. RAM'inizin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, asıl çözüm sisteminize RAM eklemekten geçiyor.
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System Volume Information Dosyası
Konum: C:\System Volume Information (gizli olduğundan göremeyebilirsiniz)
Boyutu birkaç GB'ı rahatça aşabilen bu klasörün ne işe yaradığını anlamak ilk bakışta pek kolay değil. Hatta Windows, bu klasörü görünür hale getirip üzerine tıkladığınızda bir erişim hatası veriyor.
Bu klasör, sisteminiz çöktüğünde veya çözemediğiniz bir sorun ortaya çıktığında geri yüklemenizi sağlayan geri yükleme noktalarını içerir. Bu klasörün boyutunu küçültmek için Başlat Menüsünü açın ve Gelişmiş sistem ayarları yazıp çıkan sonuca tıklayın. Açılan pencerede "Sistem Koruması" sekmesine tıklayın. C: sürücüsünü seçin ve Yapılandır düğmesine tıklayın. Burada geri yükleme noktaları için ayrılan alanı seçebileceksiniz. Alanı küçültürseniz geri yükleme noktalarının sayısının azalacağını unutmayın.
System Volume Information klasörünün sürücülerinizde hızlı arama yapmaya yarayan verileri sakladığını da belirtelim.
Saydığımız diğer klasörlerde olduğu gibi, Windows'un düzgün çalışabilmesi için bu klasörde de değişiklik yapmaya çalışmayın.
5. WinSxS Klasörü
Konum: C:\Windows\WinSxS
"Windows Side By Side"ın kısaltılmışı olan WinSxS, Windows 9x sürümlerinde yaşanan DLL dosyalarıyla ilgili bir sorunu gidermek üzere üretildi. Bu sorun, DLL dosyalarının farklı sürümlerini içeren WinSxS klasörüyle çözüldü. Bu sayede bir program, herhangi bir DLL'nin eski bir sürümüne ulaşmak istediğinde uyumluluk sağlanabiliyor.
Windows'u kullandıkça bu klasör büyüyebilir. Ancak bu klasörden dosyayı seçip silmek, tahmin edeceğiniz üzere iyi bir fikir olmayacaktır. Temizlik için bu klasörle uğraşmayın, bunun yerine gereksiz dosyaları silmek için Disk Temizleme aracını kullanın.
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