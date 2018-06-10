Aslında Kaç Arkadaşa İhtiyacınız Var?
Bir insanın hayatında en fazla kaç arkadaş olabilir? Görünüşe göre 90'ların ünlü dizisi Friends, cevabı yıllar önce doğru olarak vermiş!
Arkadaşlarımız bizi mutlu ediyor; başımıza kötü bir şey geldiğinde de yanımızda olup destek sağlıyor. Peki aslında kaç tane arkadaşa ihtiyacımız var? Görünene göre TV dizisi Friends, bu konunun bilimini çok önceden çözmüş.
90'ların başında, İngiliz antropolog Dr. Robin Dunbar, ilginç bir sonuca ulaşmıştı: İnsanlar, beynin neokorteks boyutu sebebiyle ortalamada sadece 148 kişi ile sosyal ilişkilerini sürdürebiliyorlardı ve bu sayı Dunbar Sayısı olarak bilinmeye başlandı. Daha fazla sosyal bilginin işlenmesi daha fazla algılama kaynağı istiyor ve beynimizin gücü, Dünya'daki diğer canlılara göre çok yüksek olsa da halen sınırlı. Temel olarak hayatımızda genellikle en fazla 150 anlamlı ilişkiye sahip oluyoruz ve bu ilişkiler aile, arkadaşlar veya günlük karşılaştığımız kişilerden oluşuyor. Tabii ki Facebook üzerinde yüzlerce veya binlerce "arkadaşa" sahip olabilirsiniz ancak bunların büyük bir kısmının genellikle aklımızda olduğunu söylemek pek mümkün değil.
Dunbar'ın araştırması daha sonradan "Dunbar'ın Katmanları" kavramının ortaya çıkmasına sebep oldu ve bu kavramda da kişiler ile duygusal yakınlık da göz önünde bulunduruluyordu. Bunun anlamı da ilişkilerinizin 150 kişiden oluşan bir bulut yerine katmanlar olarak gözükmesi oluyor. En yakın katman üç ile beş arasında kişi barındırırken bir sonraki katman 15, bir sonraki katman 50 kişi barındırıyor ve katmanlar bu şekilde ilerliyor. En yakın katman "hayati arkadaşlıklar" grubunuzu, yani en yakın arkadaşlarınızın bulunduğu grubu oluşturuyor. Bu kişiler hayatınızda olması gereken, düzenli olarak görüşerek kişisel durumlarınızdan konuştuğunuz ve güçlü bir duygusal bağa sahip olduğunuz kişiler. Friends dizisinde her bir ana karakter – Ross, Rachel, Joey, Phoebe, Monica ve Chandler – hayatlarında bu beş kişiyi barındırıyorlar ve hem biyolojik hem de sosyolojik seviyede düzgün bir örnek oluşturuyorlar.
Tüm bunlardan, 3 - 5 yakın arkadaşa sahip olabilirseniz, muhtemelen hayatınızdan yeterince memnun olacağınız sonucu ortaya çıkıyor. Tabii ki hayattan mutlu olmak için kesinlikle üç veya beş arkadaşa ihtiyacınız yok ancak en azından bir yakın arkadaşa ihtiyaç duyulduğu kesin...
Levent Öztürk
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