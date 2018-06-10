Aslında Kaç Arkadaşa İhtiyacınız Var?

Bir insanın hayatında en fazla kaç arkadaş olabilir? Görünüşe göre 90'ların ünlü dizisi Friends, cevabı yıllar önce doğru olarak vermiş!

Aslında kaç arkadaşa ihtiyacınız var?

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