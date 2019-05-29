Aslında Var Olmayan Elbiseye 9.500 Dolar

Aslında var olmayan bir elbise için 9.500 dolar harcar mıydınız? Merak etmeyin; harcayanlar var!

  • Levent Öztürk
İlk sanal elbise açık arttırmada alıcısını buldu

Hollandalı şirket The Fabricant, Dapper Labs ve sanatçı Johanna Jaskowska, yakın zaman önce, dijital elbise Iridescence'i 9.500 dolar fiyatı ile sattılar. Daha net anlatmak gerekirse, bu elbise aslında yok ve sadece dijital ortamda, sanal olarak bulunuyor.

Bu elbise, bir video oyunda kostüm almaya benzemiyor. Yaratıcılar, bu elbiseyi bir fotoğrafınızı baz alarak, sizin için özel olarak "hazırlıyor." Örneğin yukarıda gördüğünüz fotoğraf, bu elbiselerden birine ait; sanal olarak var, gerçek dünyada yok...

Bu elbise fikri gülünç gelebilir ve bir noktaya kadar da bunu kabul etmek gerekiyor. Ne kadar gerçekçi görünürse görünsün, birinin giysiyi gerçek hayatta görmeyi istemesi ile beraber illüzyon bozuluyor. Ayrıca gerçek bir lüks giysi kadar yüksek fiyata sahip olduğu düşünülürse, bu kadar fazla parayı elle tutulamaz bir şeye harcamanın ne kadar mantıklı olduğu sorgulanabilir.

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