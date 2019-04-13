Assange'ın Tutuklanmasına İlk Tepkiler
Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın bir başkonsolosluk binasında geçirdiği 7 yılın ardından tutuklanmasına farklı tepkiler geliyor!
Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın Londra'daki Ekvador büyükelçiliğinde göz altına alınıp tutuklanmasının yankıları devam ediyor. Assange, Ekvador hükumetinin 7 yıldır kendisine sağladığı sığınma hakkını kaldırması sonrasında göz altına alınmıştı.
2016 yılında yapılan seçimlerde Donald Trump'a yenilen Demokrat Parti adayı Hillary Clinton, konu hakkında "Assange yaptıklarının hesabını vermeli" dedi. Assange'ın kurucusu olduğu Wikileaks, 2016 seçimleri öncesinde Clinton'ın bilgisayarından ele geçirdiği e-posta mesajlarını internette yayınlamış ve pek çok kişiye göre mağlubiyetinde önemli bir rol üstlenmişti.
ABD başkanı Donald Trump ise, herkesi şaşırtan bir açıklama yaparak "Wikileaks'in ne olduğunu bilmiyorum, Julian Assange'ı tanımıyorum" sözlerini kullandı. Oysa ki Trump, 2016 seçim kampanyası sırasında birçok kez Wikileaks adını anmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği (OHCHR ) sözcüsü Ravina Shamdasani ise, Assange'ın adil yargılama hakkının güvence altında olması gerektiğini söyledi. Sözcü, muhtemel bir iade konusunda da aynı fikri savunduklarını sözlerine ekledi.
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