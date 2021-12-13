Assassin's Creed Valhalla'ya "Ragnarök" Genişlemesi Geliyor!

Popüler Assassin's Creed serisinin son oyunu Assassin's Creed Valhalla, bir dizi ücretsiz ve ücretli güncelleme aldı. Ancak görünene göre bir güncelleme daha yapım aşamasında. Bu güncellemenin God of War benzeri olacağı daha önce de kulağımıza gelmişti. Ancak şimdiye kadar bunun dışında çok fazla detay bulunmuyordu.
Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok ismi ile yayınlanması beklenen genişleme paketi için promosyon malzemeleri, Ubisoft Çin'den sızdı ve internette hızla yayıldı. Genişlemenin 10 Mart 2022'de yayınlanması bekleniyor ve Ragnarok olarak bilinen İskandinav kıyametine giden olaylara odaklanıyor.
"Hikaye, Buz ve Alev Krallığı'nın istilasıyla tehdit edilen muhteşem İskandinav Mitolojisinin Dokuz Aleminde geçiyor. Wat Alheim'daki Cüceler Krallığı dağılıyor ve Odin'in sevilen oğlu Baldr, ölümsüz ateş devi Surtr tarafından kaçırılıyor."
Bu metin Çince'den çevrildi ve anlaşılır olması için düzenlendi. Görünene göre, Odin'in çocuklarını kurtarmanın yanı sıra, doğaüstü düşmanları yok etmek için güçlü bir yıldırım yeteneğine sahip olacaksınız.
Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, bu serinin tarihindeki en iddialı genişleme paketi olacak gibi görünüyor. Bir mitoloji dünyasını keşfedecek, Odin'in çocuklarını kurtaracak ve yepyeni bir yıldırım yeteneği ortaya çıkaracaksınız. Tanrılar Ragnarok tarafından yutulmadan önce bedeninizi kurtarmak gerekecek.
Açıklamalar bir ipucu verse de ekran görüntüleri daha net bir resim çiziyor. Görüntüler, görsel olarak etkileyici bölgeleri, yeni buz düşmanlarını, iki elli güçlü bir silahı ve muhtemelen Surtr'ün lav dolu krallığını sergiliyor.
Assassin's Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok sızdırıldığı için Ubisoft'un yakında bir duyuru yapması bekleniyor. Genişlemenin açıklaması göz önüne alındığında, sonunda markanın doğaüstü unsurlarına daha da dalan zorlayıcı bir deneyim olacak gibi görünüyor. Bunun daha geniş Assassin's Creed hikayesine nasıl bağlandığı ise henüz bilinmiyor...
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