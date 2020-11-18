Assassin's Creed Valhalla'nın Piyasaya Çıkışı ile Rekor Kırması Bir Oldu!

Assassin's Creed serisinin son oyunu olan Valhalla, daha ilk haftasında Ubisoft'un rekorlarını yerle bir etmeyi başardı.

  • Levent Öztürk
Assassin's Creed Valhalla rekorla başladı

Ubisoft yeni yaptığı duyuruda, Assassin's Creed Valhalla'nın muazzam başarılı bir yayım yaşadığını ve yayım haftasında satış rekorlarının bazılarını kırdığını bildirdi.

Birden fazla nesilde yer alan bir konsol oyunu olması ile Valhalla çok miktarda platformda sunuldu ve Ubisoft'un söylediğine göre şu ana kadar ilk haftasında en çok satılan Assassin's Creed oyunu olmayı başardı. Yayım günü oyuncu tabanı da bir önceki oyun Assassin's Creed Odyssey'e göre devasa bir artış gördü ve Viking dünyasına adım atan suikastçı sayısı neredeyse iki katına çıktı.

Devam eden küresel salgın sırasında oyunu sunmanın zorluklarına değinen ve oyuncularla hayranlara muhteşem desteklerinden dolayı teşekkür eden Valhalla yapımcısı Julien Laferrière, oyuncuların oyundan keyif aldıklarını görmenin muhteşem bir şey olduğunu söylerken yayımın sadece bir başlangıç olduğunu ve bir epik Viking destanı için uzun süreli pek çok içerik planları olduğunu belirtti.

Ancak oyunun başarısı bunlarla bitmiyor. PC tarafında da oyun, Ubisoft'un bu platformda yer alan çok sayıdaki markası arasında en iyi yayım olmayı başardı. Firma henüz sayıları paylaşmış değil ancak devasa PC başarısının "tüm zamanların en yüksek Ubisoft Store satışı performansı" ile güçlendiğini söyledi. 2019 yılından bu yana yaşanan diğer Ubisoft PC yayımları gibi Valhalla da Steam üzerinde yayımlanmadı ve sadece Ubisoft Store ve Epic Games Store aracılığı ile PC oyuncularına sunuldu.

Bu başarıların yanı sıra geliştirici, oyuncuların yeni oyun içerisindeki ilerlemeleri hakkında bazı sayılar da paylaştı. Oyun içerisinde şu ana kadar 4 milyon kilometreden fazla mesafe kat edildi, 55 milyon bina açıldı, zar oyunu Orlog 3,5 milyon tur oynandı ve 1,8 milyon içme yarışması kazanıldı.

Assassin's Creed Valhalla şu anda PC, Xbox One, Xbox Series X ve Series S, PlayStation 4, PlayStation 5'in yanı sıra Google Stadia, Amazon Luna ve Ubisoft+ üyeliğinde yer alıyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 19 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
Sokağa çıkma yasağı ne zaman? Kısıtlama ne zaman başlıyor?
WhatsApp, Android Uygulamasında "Duvar Kağıdı" Devrimine Hazırlanıyor
Vodafone'dan Kasım'a Özel Avantajlı Teklifler!
20 Yaş Altı Sokağa Ne Zaman Çıkabilecek? Sokağa Çıkma Yasağı Saat Kaçta?
Turkcell Tatilde Çocukları Kitapla Buluşturuyor

 

 