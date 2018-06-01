Assassin's Creed Odyssey Resmi Olarak Duyuruldu
Ubisoft, yeni Assassin's Creed oyunun, ortaya atılan iddialardan hemen sonra resmi olarak duyurdu!
Kotaku'nun bir sonraki Assassin's Creed oyununun Assassin's Creed Odyssey olarak adlandırılacağını ve antik Yunan topraklarında geçeceğini söylemesinin ardından heyecanlı bekleyiş, Ubisoft'un dün yaptığı resmi duyuru ile sonlandı. Bu kısa GIF ve "this is Sparta" notu da bu duyuruya eşlik ediyordu.
Ancak Ubisoft'un sunduğu detaylar şimdilik bunlarla sınırlı. Yaklaşan E3 etkinliğinde oyun hakkında daha fazla ayrıntının sunulması bekleniyor.
Kotaku'nun haberinde ise Assassin's Creed hakkında daha fazla detay bulunuyordu. Görülene göre bu oyun, geçtiğimiz yılın Assassin's Creed Origins'i için bir devam niteliği taşıyacak ve diyalog seçenekleri ve erkek veya kadın oyuncu seçimi ile oyunun RPG elementlerini genişletecek.
Ubisoft henüz bu konu hakkında yorum yapmış değil.
Levent Öztürk
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