Asteroid Çarpması ile Dinozorlar Bile Ölürken, "Onlar" Hayatta Kaldı!

Dinozorların bile yok olmasına sebep olan 66 milyon yıl önceki asteroid çarpması, Dünya'daki tüm yaşamı yok edemedi. İşte bu büyük çarpma sonrası hayatta kalmayı başaran canlılar...