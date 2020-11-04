Asteroid Çarpması ile Dinozorlar Bile Ölürken, "Onlar" Hayatta Kaldı!

Dünya'ya 66 milyon yıl önce çarpan asteroidin dinozorların yok olmasına yol açtığını biliyoruz. Ama az bilinen, nelerin hayatta kaldığı. Yeni bir araştırmanın bulduğuna göre deniz alglerinin bir ailesi, bu dönemde hayatta kalmak için enerji kaynağını değiştirdi ve Güneş ışığını toplamak yerine diğer yaşam formlarından beslenmeye başladı. Bu sırada da okyanus ekosistemlerinin toparlanma sürecini oldukça hızlandırdılar.
Kretase döneminde, bugün de olduğu gibi, fotosentez yapan algler açık okyanusun yiyecek ağlarının temelini oluşturmaktaydı. Asteroidin çarpması ile beraber Kretase-Tersiyer Yok Oluşu olayı veya kısaca K/T Yok Oluşu başladı ve Dünya, Güneş ışığına erişimin büyük bir kısmını kesen duman bulutları altında karanlığa gömüldü.
Kaliforniya Üniversitesi, Riverside'dan Profesör Andrew Ridgwell'in bir açıklamada şunları söylüyor: "Eğer besin zincirinin temelini oluşturan algleri kaldırırsanız, geri kalan her şeyin ölmesi gerekir. Dünya'nın okyanuslarının bu kaderden nasıl kaçındığını ve böyle bir afetin ardından modern deniz ekosistemimizin nasıl tekrar evrildiğini öğrenmek istedik."
Kokolitoforlar kalsiyum karbonat kabuklara sahip tek hücreli fotosentez yapan algler olarak tanımlanabilir. Ridgwell, Paleojen dönemin başında deniz tabanında gömülmüş olan bu canlıları incelerken, fosil kabuklarda bir zamanlar hareket etmek için kamçılara (ne yazık ki korunmuş değiller) sahip olduklarını öneren açıklıkların olduğunu buldu. Kamçıya sahip modern kokolitoforlar, güneş ışığından elde ettikleri enerjinin yanı sıra bakteri ve daha küçük algleri de tüketiyorlar ve avlarına doğru hareket etmek için bu kamçıları kullanıyorlar.
Ayrıca Science Advances üzerinde Ridgwell ve ortak yazarların raporuna göre asteroidin çarpmasından uzun bir süre sonra, yaygın olan kokolitoforların pek çoğu Kretase döneminde kıta sahanlıklarına sınırlanmış olanlardan oluşuyor. Günümüzde bu bölgelerde yaşayan türler, açık okyanusta yaşayan akrabalarına göre diğer canlılarla beslenerek ek enerji sağlamaya çok daha yatkınlar.
Yazarlar, yaptıkları araştırmadan Kretase döneminde kokolitoforların çoğunlukla günümüzdeki gibi olduklarını, çoğunun sadece Güneş ışığından enerji sağladıklarını ancak özellikle kıta sahanlıklarında olanların ek besin olarak daha küçük canlılardan faydalandıkları sonucu çıkartıyorlar. Küresel karanlık döneminde tek enerji kaynağı olarak Güneş'e güvenen canlılar ölürken, birden fazla besin kaynağı kullananlar hayatta kalmayı başardı.
Güneş ışığının geri dönmesi ile beraber karışık beslenen türler 1,5-2 milyon yıl boyunca yaygınlıklarını korurken, sadece fotosentez yapan türler de bir kez daha ortaya çıkarak açık okyanuslara yerleştiler.
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