Aston Martin'den Şaşırtıcı Rapide E Kararı!

Aston Martin yıllardır tamamen elektrikli bir Rapide E'nin sözünü veriyor. Sorunlu bir başlangıcın ardından otomobil üreticisi, EV'yi 2019'da üretmeye başlayacağını söylemişti. Şimdi ise firmaya yakın bir kaynağın Autocar'a söylediğine göre, Rapide E üretimine hiçbir zaman başlanmayacak ve araç bir araştırma projesi olarak kalacak.
Aston Martin'in başlangıçtaki planı 155 adet elektrikli Rapide E üretmekti. Elektrikli araçlar (EV) için fiyat açıklanmamıştı ve kaç adet sipariş verildiği veya firmanın geri iadelerle nasıl ilgileneceği henüz belli değil. Ayrıca Aston Martin'in Rapide E'yi araştırma için nasıl kullanacağı da net değil. Bir Aston Martin sözcüsü, "gelecek ürün spekülasyonu hakkında yorum yapmayı" reddetti.
Autocar'ın söylediğine göre Aston Martin, 2020'nin ikinci çeyreğinde sunulması beklenen DBX SUV aracının piyasaya sürülmesine odaklanıyor. Ayrıca firmanın finansal olarak da rahat bir konumda olduğunu söylemek pek mümkün değil. CEO Andy Palmer, hisselerin geçmişe göre çok daha düşük bir noktaya indiği 2019'u "çok hayal kırıcı bir yıl" olarak tanımladı.
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