Aston Martin yeni EV'sini gösterdi...
Aston Martin'in ilk prototip EV'si Rapide E gösterildi.
- Levent Öztürk
Bu haftanın başlarında Aston Martin CEO'su Andy Palmer, firması için çok önemli bir anı bir tweet aracılığı ile duyurmuştu: Bir Rapide E prototipinin ilk defa kendi gücü ile sürüşü. Firmanın ilk elektrikli arabası "V12-motorlu Rapide S'in hissini, karakterini ve sunumunu korumak ve güçlendirmek" için tasarlanmıştı. Araba bunu, DC hızlı şarj ile uyumlu 800V batarya sistemi ve dört tekerleğe de 602HP'ye denk güç veren çift elektrikli motor ile sunmayı amaçlıyor.
Yayınlanan videoda aracın otoparkta yavaşça ilerlemesi görülebiliyor ve tasarım çizimleri, konsept modelleri ve ufak ön izlenimlerin çok daha ötesinde bilgi alınabiliyor. Aracın sesi benzinli bir V12 motoru ile karıştırılabilecek kadar güçlü olmasa da, arkasında görülen çok sayıda Aston Martin bu etkiyi biraz azaltıyor. Palmer aynı zamanda 21'inde üretilen "bir başka Aston Martin tarihi parçası" hakkında da konuştu ancak bunun ne olduğunu söylemedi. Rapide E'nin bu yılın dördüncü ayında satışa sunulması bekleniyor ve bu yüzden de kısa zaman içerisinde daha fazla hareket göreceğimiz tahmin edilebilir...
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