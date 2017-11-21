Aston Martin'den Valkyrie AMR Pro Geliyor!
Aston Martin, zaten çok güçlü olan Valkyrie modelini, gerçek bir pist canavarına çeviriyor: İşte Valkyrie AMR Pro ve sundukları!
1.000'in üzerinde beygir gücüne sahip olan ve sürüş izni sınırlarında gezinen bir hiper-arabaya bakarak "bunu daha iyi yapabiliriz" demek için özel bir iş aşkı gerekiyor. Neyse ki Aston Martin, tam olarak bu düşünceye sahip insanlarla dolu. Aston Martin'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre, sunulacak olan, Red Bull Advanced Technologies ile beraber geliştirilen Valkyrie'nin sadece pistlere özel bir sürümü üretilecek.
Daha önce olduğu gibi Aston Martin, aracın "standart" sürümüne göre aerodinamiğe daha fazla önem veriyor. Valkyrie AMR Pro, daha geniş ön ve arka kanatların yanı sıra, araca yardımcı olmak için yeni aktif aerodinamik elemanlara sahip. Tekerlekler daha küçük ve bunun sebebi de üst seviye LMP1 Le Mans prototipleri gibi yarış lastiklerine uyum sağlamalarına imkan tanımak.
Bunun yanı sıra aracın yola çıkabilen sürümündeki bilgi ekranı ve ısıtıcı gibi bazı parçalardan da kurtulunmuş ve ağırlık azaltılmış. Ön cam polikarbon malzemeden yapılmış; karbon-fiber kasa daha hafif ve yarış koltukları normal koltukların yerini alıyor. Yarış pisti ses kurallarının yol kurallarına göre daha düşük olmasından dolayı da egzoz daha hafif ve daha gürültülü.
Kaputun altında ise Valkyrie AMR Pro halen hibrit düzenini devam ettiriyor ancak 6.5 litrelik V12 benzin motoru daha fazla güç ve tork üretmesi için değiştirilmiş. Elektrikli olan kısımda da bazı düzenlemeler yapılmış ama Aston Martin detayları açıklamıyor.
Firmanın tahminlerine göre Valkyrie AMR Pro'nun en yüksek hızı saatte 250 mil (400 kilometre) olacak. 3.3g'ye kadar olan dönüş güçlerine dayanabilen araç, bundan çok daha hızlı bir şekilde yavaşlayabiliyor. Red Bull'un simülatörlerinin gösterdiğine göre araç neredeyse modern Formula 1 araçları veya Le Mans Prototype kadar yetenekli ama bu aracı sıradan insanlar da satın alabiliyor.
Valkyrie AMR Pro sadece 25 adet üretilecek ve bunları tamamı şimdiden satılmış durumda. Dağıtımın ise 2020 yılından önce yapılması bekleniyor...
Levent Öztürk
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