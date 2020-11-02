Astronomlar, Kayıp Dokuzuncu Gezegeni Bulmak İçin Çalışıyor

Güneş'ten çok uzakta olduğu için Güneş ışığını yansıtamayan ve uzayın karanlığında gizlendiği düşünülen dokuzuncu gezegenin bulunabileceği muhtemel yerlerin listesi yapıldı. Araştırmacılar bu alanlara odaklanarak kayıp gezegeni bulabileceklerini düşünüyor.