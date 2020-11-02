Astronomlar, Kayıp Dokuzuncu Gezegeni Bulmak İçin Çalışıyor

Güneş Sistemi'nde, inanılmaz derecede uzak bir noktada yörüngede dönen dokuzuncu bir gezegen olma olasılığı, astronomların uzun süredir tartıştığı bir konu. Çok soluk olduğu için onu bulmak imkânsız gibi görünüyor. Yine de, Yale Üniversitesi'ndeki astronomlar, sonuç verebilecek bir yöntem öneriyor. Olası noktalarda arama şimdiden başlamış durumda.
Güneş Sistemi'nde "Gezegen Dokuz" olarak adlandırılan dokuzuncu bir gezegenin varlığının kanıtı, Kuiper Kuşağı nesnelerinin yörüngelerindeki modellere dayanıyor. Teori, Dünya'nın kütlesinin 5 ila 10 katı olan bir gezegenin kütle çekimi ile bu kuşaktaki gökcisimlerini güden bir çoban köpeği gibi davranması üzerine kurulu. Yine de, böyle bir gezegenin varlığını kabul etmek için karanlıkta hareket eden bir şeyi gerçekten görmemiz gerekli.
Gezegenin varlığına işaret eden hesaplamalar, yörüngesinin Güneş'ten Neptün'ünkinden 14 ila 27 kat daha uzakta olduğunu ve uzayda çok geniş bir bölgede gizleniyor olabileceğini gösteriyor. Profesör Gregory Laughlin, "burası, neredeyse hiç keşfedilmemiş bir uzay bölgesi" diyor.
Laughlin ve doktora öğrencisi Malena Rice, "kaydırma ve istifleme" adı verilen bir yöntem kullanarak, gökyüzünün bu bölümünde çok yavaş hareket ediyor gibi görünen soluk nesneleri arayacak. Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) uydusundan toplayacak ve bunları olası yörünge yolları boyunca hizalayarak bir gökyüzü bölgesinden diğerine geçecekler. TESS, gökyüzünün sık sık incelediği kısımların görüntülerini kaydediyor. Laughlin ve Rice'ın istifleme olarak adlandırdıkları yöntemle yüzlerce görüntüyü birleştirmelerine olanak tanıyarak son derece sönük nesneleri tespit edilebilirlik noktasına çıkarıyor.
Laughlin ve Rice dokuzuncu gezegenin var olduğunu düşündükleri iki gökyüzü parçasına bakmayı da denedi. Amerikan Astronomi Topluluğu'nun Gezegen Bilimleri Bölümü'nün yıllık toplantısında, 17 potansiyel nesne bulduklarını bildirdiler. Bunlardan bazıları yanılsamalara dönüşebilir ve gerçek olan herhangi bir şey de büyük olasılıkla sıradan bir Kuiper Kuşağı nesnesi olacak, ancak daha fazla analiz, birinin daha farklı bir gök cismi olduğunu ortaya çıkarabilir.
Gezegen Dokuz orada olmasa bile, konumuna dair ipuçları orada yer alıyor olabilir. Rice, "bu aday nesnelerden biri bile gerçekse, bu bizim dış güneş sisteminin dinamiklerini ve Dokuzuncu Gezegenin olası özelliklerini anlamamıza yardımcı olacak" diyor.
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