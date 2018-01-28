Astronotlar Artık Uzay'da Kaybolmayacak!

Astronotların Uzay'da kaybolma tehlikesini ortadan kaldırmak için alınan bir patent olduğunu biliyor muydunuz?

Astronotlar artık kaybolmayacak!

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