Asus'un 12GB'lık Canavar Telefonu ROG Phone 3, İnternette Göründü

Ortaya çıkan GeekBench hız testi raporu, Asus ROG Phone 3 hakkında bazı bilgiler verirken, tanıtımın da çok yaklaştığını gösteriyor.

Asus ROG Phone 3, 12GB RAM ile Göründü

Oyunlara yönelik Asus ROG Phone'un ikinci sürümü, yetenekleri ve gücüyle olumlu yorumlar almıştı. Şu sıralar ise firmanın ROG Phone 3'ü birkaç ay sonra tanıtacağı iddia ediliyor.

Telefonun, hız testi raporlarının yer aldığı Geekbench'in web sitesinde göründüğüne inanılıyor. Asus_I003D model adıyla görünen telefon, Android 10 ile çalışıyor ve sekiz çekirdekli yonga setiyle geliyor. Cihazın RAM miktarı ise 12GB. Daha önce benzer model numarasıyla görünen bir telefonun 8GB RAM'e sahip olduğunu görmüştük. Bunun anlamı, telefonun en az iki farklı modelinin bulunacağı olabilir.

Sızan bilgiler arasında "Kona" anakarttan da bahsediliyor. Bu isim, 2020'nin en üst seviye telefonlarında gördüğümüz Snapdragon 865 işlemci için kullanılan bir kod adı.

Sitedeki bilgiler bundan ibaret, ancak hız testlerinin yapılması, tanıtımın çok yaklaştığının bir göstergesi olabilir.

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