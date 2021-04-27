Asus, Beklenen Yeni Telefonu Zenfone 8'in Çıkış Tarihini Açıkladı

Asus, çok yakında yeni amiral gemisi Zenfone 8'i tanıtacak. Bir süredir telefonun ne zaman tanıtılacağı ile ilgili birçok sızıntı geliyorken, Asus bir duyuru yaparak Zenfone 8 çıkış tarihi hakkındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Asus Zenfone 8, 12 Mayıs'ta geliyor.
Web sitesinde yaptığı bir duyuru ile yeni telefonunu müjdeleyen Asus, Zenfone 8 için geri sayım yapmaya başladı. Zenfone 8 tanıtımı online olarak yapılacakken, tanıtıma herkes davetli. Zenfone 8 tanıtımını buradan takviminize ekleyebilirsiniz.
Duyuruda "Büyük Performans / Kompakt Boyut" başlıkları dikkat çekerken, Zenfone 8, 2 farklı model olarak gelebilir. Zira Zenfone 8 mini hakkında da söylentiler mevcut durumda.
Asus'un Zenfone 8 modelinde Snapdragon 888 işlemcinin yer alması beklenirken, telefonun bununla iddia edilen yüksek performansa erişeceği düşünülüyor. 8 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi diğer bilgiler arasında yer alırken, telefonun daha önce sızan Geekbench raporlarında 1124 puan tek çekirdek, 3669 puan çoklu çekirdek performansı da göz dolduruyor.
Şimdi gözler 12 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Bakalım Asus, nasıl bir telefon tanıtacak?
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