ASUS, OLED Ekranlı 6 Yeni Modelin Tanıtımını Yaptı

ASUS, "Create the Uncreated" ismiyle gerçekleştidiği lansmanla yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Zenbook, Vivobook ve Expertbook serilerine ait 6 yeni modelin ortak özelliği, sahip oldukları üstün ekran teknolojisi sunan OLED panelleri sayesinde daha canlı, net ve gerçeğe yakın görüntüler sunması. Kullanıcı talepleri doğrultusunda dizayn edilen modeller, yenilikçi özellikleriyle yaratıcı iş süreçlerini de geliştirmeyi hedefliyor.