ASUS, ProArt Display PA32UCG Modelini Piyasaya Sundu

ASUS, ProArt Display PA32UCG modelinin Türkiye'deki raflarda yerini aldığını duyurdu. PA32UCG, 1600 nit maksimum parlaklığa ve 120 Hz değişken yenileme hızına sahip ilk 4K HDR monitör. Mini LED arka aydınlatmalı 32 inç 4K panelde 1152 bölgeli yerel ışık kısma özelliği bulunuyor. Panelin kontrast oranı ise 1.000.000:1. PA32UCG çok sayıda HDR formatına destek veriyor. Bunlar arasında Dolby Vision®, HDR10 ve Hybrid Log-Gamma (HLG) yer alıyor. Monitör, quantum-dot teknolojisi ile gerçek 10 bit derinliğinde olağanüstü renkler oluşturuyor. Ürün; %98 DCI-P3, %100 Rec. 709, %85 Rec. 2020, %99,5 Adobe RGB ve %100 sRGB renk alanlarını kapsıyor. Monitör sektörde lider Delta E < 1 renk farkı ile son derece gerçekçi renkler sunuyor. Özel ProArt Calibration 2.0 yazılımının yanı sıra Calman® ve Light Illusion ColourSpace CMS donanım tabanlı kalibrasyon yazılımlarıyla kalibrasyon yapılabiliyor. PA32UCG; X-Rite®, Datacolor® ve Klein Instruments gibi markaların kalibrasyon cihazlarıyla da uyumlu.
PA32UCG; USB bağlantı merkezi, iki adet Thunderbolt™ 3 bağlantı noktası, DisplayPort™ 1.4, iki adet HDMI® 2.0 bağlantı noktası ve 4K 120 Hz görüntü desteği veren bir adet HDMI 2.1 bağlantı noktasıyla geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. PA32UCG-K modeli X-Rite i1 Display Pro monitör kalibrasyon cihazıyla birlikte geliyor.
HDR ile son derece gerçekçi ve canlı renkler
Mini LED arka aydınlatmalı 32 inç 4K panelde 1152 bölgeli yerel ışık kısma özelliği bulunan PA32UCG'nin kontrast oranı ise 1.000.000:1. 1600 nit maksimum parlaklığa ulaşan monitör, ekranın tamamında 1000 nit sürekli parlaklık sağlıyor.
PA32UCG; Dolby Vision, HDR10 ve Hybrid Log-Gamma (HLG) gibi HDR formatlarına destek vererek benzersiz parlaklık, kontrast ve renkler sunuyor. Standart görüntülere kıyasla 40 kat daha parlak ayrıntılar ve 10 kat daha koyu siyahlar sunan Dolby Vision, her tonda görüntüleri gözlerinizin önüne seriyor.
PA32UCG; PQ Hard Clip, PQ Optimized ve PQ Basic gibi farklı HDR10 eğrilerine destek veriyor. Bunların her biri içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına yanıt veren görüntüler sunuyor ve mevcut video yayın servisleriyle ve giderek artan sayıdaki HDR destekli oyunlarla uyumluluk sağlıyor.
HLG desteği ile kullanıcılar BBC iPlayer, Japan NHK TV ve DirecTV gibi yayın ve uydu TV platformlarını izleyip bunlar için içerik üretebiliyor.
HDR Preview özelliği ayrıca video düzenleme yazılımlarıyla da çalışıyor. İçerik üreticiler son görüntünün gerçekçi bir simülasyonunu görerek daha kolay düzenleme yapabiliyor.
Olağanüstü renkler
Quantum dot teknolojisinden yararlanan PA32UCG, video düzenleme ve prodüksiyon için %98 DCI-P3, %99,5 Adobe RGB, %100 sRGB, %100 Rec. 709 ve %85 Rec. 2020 renk alanlarını sunuyor. 10 bit renk derinliği de veren PA32UCG, içerik üreticilerine kullanacakları geniş bir renk tayfı sağlıyor.
Fabrikada önceden yapılan üç ölçekli yeni kalibrasyon işlemi sayesinde bu monitör sektör lideri renk doğruluğu sunabiliyor. Ekran, ASUS'un gelişmiş gri ölçek takip teknolojisi kullanılarak sıkı testlerden geçiriliyor. Bu sayede, çok daha akıcı renk geçişleri, daha yüksek homojenlik ve sRGB ve Adobe RGB renk alanları için Delta E < 1 seviyesinde renk farkı ile elde ediliyor.
Geniş izleme açılarıyla mini LED panel
Çoğu mini LED monitör, geniş açıdan izlendiğinde renk doğruluğu sorunları yaşatıyor. Bu da müşteriler veya iş arkadaşlarıyla birlikte renk doğruluğunun önemli olduğu projeler üzerinde çalışırken sıkıntı oluşturuyor. PA32UCG'deki Eksen Dışı Kontrast Optimizasyonu (OCO) teknolojisi, ışık iletimini kontrol eden bir katmanla bu sorunu çözüyor. Bu teknoloji ışık sızıntısı efektini %80 azaltıyor ve ekranın daha koyu bölgelerinde kontrast oranını yedi kata kadar artırarak içeriklerin tüm izleyiciler tarafından düzgün bir şekilde görünmesini sağlıyor.
Kolay kalibrasyon
ASUS ProArt Kalibrasyon teknolojisi, tüm renk parametre profillerini bilgisayara değil monitörün dahili ölçekleme devresine kaydediyor. Bu monitörü kalibre etmek ve taramalı tabloyu yeniden yazmak mümkün. Böylece kullanıcılar ayarları değiştirmek zorunda kalmadan monitörü farklı işletim sistemlerine veya uygulamalara bağlayabiliyor. IC ve LCD optik tayfı arasındaki sinyal bozulması da azaltılıyor. Kayıtlı profiller, monitördeki kısayol tuşuyla kolayca etkinleştirilebiliyor.
Entegre ASUS ProArt Calibration 2.0 teknolojisi, ASUS ProArt monitör modellerinin renk doğruluğunu kolayca korumak için hızlı ayar yapma imkanı veriyor. Parlaklık, renk gamı, renk sıcaklığı ve diğer parametreleri ayarlayarak SDR ve HDR kalibrasyonu yapmayı sağlayan bu yazılım tutarlı ve hassas renkler sunuyor.
ProArt ekranlar; X-Rite, Datacolor ve Klein gibi önde gelen kalibrasyon aygıtlarıyla uyumlu. Ekranlar ayrıca Calman ve Light Illusion ColourSpace CMS gibi profesyonel donanım tabanlı kalibrasyon yazılımlarıyla2 da kusursuz çalışarak hızlı ve kolay kalibrasyon imkanı sağlar.
Süper kare hızları
FreeSync Premium Pro ile 120 Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunan PA32UCG, oyun geliştiricilerine hızla görüntü işlenen oyunlar üretme ve tek ekranda kalite kontrol yapma olanağı sunuyor. 4K 120 Hz desteği veren HDMI 2.1 de yüksek kaliteli ve ayrıntılı görüntülerde son derece akıcı kare hızlarıyla çalışma imkanı verdiğinden, PA32UCG'yi video editörleri için ideal hale getiriyor. Bunlara ek olarak monitörde USB bağlantı merkezi, iki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktası, DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.0 bağlantı noktasıyla geniş bağlantı seçenekleri sunuluyor.
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