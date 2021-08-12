Asus ProArt PA248QV İncelemesi

Eğer masaüstü yayıncılık alanında ya da fotoğraf ve video düzenleme konularında çalışıyorsanız ekranda gördüğünüz ile hazırladığınız çalışmadaki renk doğruluğunun ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuzdur. İncelediğimiz 24.1 inç boyutundaki Asus ProArt PA248QV bu konuda size makul bir bütçe ile yardımcı olabilir.
Renk doğruluğu için fabrikada kalibre edilmiş ve Calman Verified sertifikasına sahip. Ayrıca sektör standardı olan RGB ve Rec. 709 renk alanlarının da %100'ünü kapsıyor. Delta E
Böylece işiniz tamamlandığında nasıl görüneceğini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Kullanışlı ekran menüsü üzerinden erişilebilen ProArt Palette seçenekleri arasında renk tonu, renk sıcaklığı ve gama ayarlarının yanı sıra altı renk için de çift noktalı gri ölçek ayarı bulunuyor.
1920x1080 çözünürlükte 75hz verebilen bu IPS monitör üzerinde DisplayPort 1.2, HDMI (v 1.4) ve VGA bağlantıları ile yerleşik bir USB merkeziyle zengin bağlantı seçenekleri sunuluyor.
Ekranın 16:10 en boy oranına sahip olması ile elde edilen ekstra dikey alan ise özellikle yan yana iki belge açarak çalışan yaratıcı profesyoneller için gerekli ek alanı sağlıyor. Benzer şekilde QuickFit sanal ölçek özelliği de ekran üzerine baskı öncesi belgelerin gerçek boyutlarında bir ızgara yerleştirerek, ayarlamayı da kolaylaştırıyor. Yükseklik, döndürme ve eğmeye ek olarak +90° / -90° pivot özelliği ile çok yönlü bir çalışma alanına sahip.
Sonuç
Sonuç olarak, Asus ProArt PA248QV yaratıcı profesyoneller için uygun fiyatlı bir seçenek olarak tercih edilebilir. Asus ProArt PA248QV'yi şu an 2400 TL fiyatla piyasada bulabiliyorsunuz.
Mahmut Karslıoğlu
CHIP Online Notu: %90
- Ekran 24.1" 16:10 IPS
- Çözünürlük/Tepki Süresi 1920x1080 / 5ms
- Parlaklık/Kontrast 300cd / 1000:1
- VRR Adaptive-Sync
- Bağlantılar Displayport 1.2, HDMI 1.4, VGA, USB, ses giriş, kulaklık çıkış
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