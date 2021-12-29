Asus ROG Falchion İncelemesi

Biliyorsunuz oyuncu klavyeleri genelde sayısal tuş takımlarını da içeren heybetli bir yapıda oluyorlar. Ancak kimi oyuncular için bu kısım gerçekten de çok gereksiz, yani numerik tuş takımı. Ayrıca daha küçük klavye demek masada fare için daha fazla hareket alanı anlamına da geliyor. Asus da buradan yola çıkarak standart bir klavyeden yüzde 65 daha küçük yapıda tasarlanan Asus ROG Falchion'ın küçük masaya sahip birçok oyun severin yardımına koşması için tasarlamış. Klavye gerçekten de çok kompakt yapıda olmasıyla göz dolduruyor ve her şeyin yanında pek de sevimli görünüyor doğrusu. Elbette bu çok öznel bir yorum.
Asus, ROG Falchion'da Cherry MX Red anahtarları kullanmış. Böylece daha uzun bir kullanım ömrü amaçlanırken, aynı zamanda bu anahtarlar ile daha sessiz bir mekanik klavye kullanımının da önü açılmış durumda.
ROG Falchion'ın üzerinde 68 adet tuş bulunuyor. Klasik bir mekanik klavyeye kıyasla daha sessiz davranması bir yana ergonomisiyle de gayet beğendiğimiz klavyenin tasarımında orta boy tuş başlıkları ve daha kısa sapların tercih edilmesi ile tuşların sallanım sorunu da azaltılmış. Bu arada klavye 2.4GHz Rf kablosuz ve USB kablolu olarak kullanılabiliyor. Tercih size kalmış. Kablosuz olarak kullanırsanız pil ömrü 450 saate varabiliyor ki bu gerçekten etkileyici.
Üzerinde numerik tuş takımı bulundurmaması dışında Auro Sync RGB ışıklandırma dahil standart bir klavyeden hiçbir eksiği olmayan ROG Falchion'un ek olarak hemen sol yan tarafında bulunan yenilikçi dokunmatik panel yer alıyor. Bu paneli kolayca ses düzeyini ayarlamak, uygulamalar arasında geçiş için kısayollar oluşturmak ya da kopyalama ve yapıştırma işlemi yapmak için kullanıyorsunuz. Ayrıca bu bölüm oyunlarda daha kullanışlı kontroller için makro tuşu olarak da kullanılabiliyor.
Son olarak klavyenin yanında şeffaf polikarbonat şık klavye korumasının geldiğini ve böylece klavyenizi kullanmıyorken ya da taşırken daha korunaklı muhafaza edebileceğinizi de söyleyelim.
Sonuç
Sonuç olarak numerik tuş takımına ihtiyaç duymuyorsanız ve dar bir alana sahipseniz ya da kompakt yapıda klavyeleri tercih ediyorsanız, üst düzey bir oyuncu klavyesinden hiçbir eksiği olmayan Asus ROG Falchion size uygun bir seçenek olabilir. Fiyatı ise tahmin edebileceğiniz gibi biraz pahalı. Şu an bu klavyeyi piyasada 1530 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
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