Asus ROG Phone 2 Duyuruldu
Asus'un yeni oyun telefonu Asus ROG Phone 2 duyuruldu! İşte özellikleri...
Oyun telefonlarının dünyasında rekabet giderek hızlanıyor. Black Shark 2, Razer Phone 2 ve ilk Asus ROG Phone gibi telefonlar, size telefonda PUBG Mobile, Fortnite ve diğer Android'li oyunları keyifle oynatmak için yarışıyorlar.
Yeni Asus ROG Phone 2, Snapdragon 855 Plus ile geliyor. Bu işlemciyi ilk kez kullanan telefon olan Asus ROG Phone 2, 120Hz ekranı sayesinde 60Hz'lik normal telefonlardan iki kat daha yüksek tazeleme oranına ulaşıyor. Cihaz, 6.000mAh kapasiteli devasa pili sayesinde neredeyse hiçbir telefonda rastlamadığımız bir pil sunuyor.
Asus ROG Phone 2'nin diğer özelikleri, ilk ROG Phone ile neredeyse aynı. 6 inç yerine 6,59 inç AMOLED ekranla gelen telefon, 12MP'lik kamerayı 48MP'e yükseltiyor. İki USB-C portu ve 3,5mm kulaklık girişi, telefonun diğer özellikleri arasında.
Fiyatını henüz bilmediğimiz Asus ROG Phone 2'nin ne kadar iyi olduğunu detaylı testlerimiz gösterecek.
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