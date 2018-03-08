ASUS ROG, Royal Bandits Espor'un Ana Sponsoru
ASUS Republic of Gamers, Royal Bandits Espor kulübünün teknoloji ana sponsoru oldu!
Oyuncular için tasarladığı Republic of Gamers (ROG) markasıyla Türkiye'de kulüplerle işbirliklerini artıran ASUS, espor oyuncularına yakından temas ederek espor'un gelişmesi için desteğini sürdürüyor. Republic of Gamers Üniversite Ligi, BAU eSports gibi sponsorluklarla adından söz ettiren ASUS ROG, bu kez Türkiye'de espor dünyasının en hızlı büyüyen takımlarından Royal Bandits espor kulübüne sponsor olarak takımın şampiyonluk yolundaki en büyük destekçisi oldu. ROG ve Royal Bandits arasındaki iş birliği Grand Pera'da gerçekleştirilen ve bizim de CHIP Online olarak yerinde takip ettiğimiz lansmanda duyuruldu. Royal Bandits CS: GO ve League of Legends oyuncuları ile espor tutkunlarının yaptıkları bire bir karşılaşmalar etkinliğe damgasını vurdu.
League of Legends'ın şampiyon adayı!
Transfer döneminde yaptığı yatırımlarla konuşulan Royal Bandits, ligin en iddialı kadrosu ile League of Legends şampiyonluğuna oynuyor. 2016'nın Ağustos ayında kurulan Royal Bandits, CS: GO, Hearthstone ve League of Legends takımlarıyla şimdiden en iddialı espor kulüpleri arasına adını yazdırdı.
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