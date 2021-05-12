ASUS ROG Serisinden Oyun Dünyasına 2 Yeni Güçlü Model

ASUS, oyun severlere özel serisi ROG ailesine katılan yeni ürünlerini ABD ve Tayvan ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de tanıttı.

ASUS ROG'dan Oyun Dünyasına 2 Yeni Güçlü Model

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