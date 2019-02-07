Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 İnceleme
NVIDIA'nın ışın izleme teknolojisine sahip RTX 2080 ekran kartını test sistemimize taktık. İşte Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 testi!
- Ercan Uğurlu
Evet, hatırlarsanız kısa bir süre önce sizlerle Intel Core i9-9900K işlemci incelememizi paylaşmıştık ve bu işlemciye özel olarak topladığımız test sistemimizde yer alan tüm parçaların detaylı test ve değerlendirmesini ayrı ayrı yapacağımızdan bahsetmiştik. Evet, bugün serinin ikinci parçasını inceleyeceğiz. O da kuşkusuz elimizdeki önemli bir model olan Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 ekran kartı oluyor.
Elimizdeki bu kartın en önemli çıkış noktasını kuşkusuz artık herkesin bildiği gibi Ray Tracing ve DLSS desteği oluştururken, elbette bunların neler olduğu bir yana, kartın mimarisine, performansına, çektiği güce, ısı değerlerine incelememiz boyunca adım adım değineceğiz. Kuşkusuz uzun bir inceleme olacak, o yüzden çayınızı kahvenizi alıp koltuğunuza iyice yaslanın derim.
GeForce RTX 2080 tasarımı nasıl?
Öncelikle şunu söyleyelim. Elimizdeki kart, referans tasarımdan elbette birtakım farklılıklar gösteriyor. Bunu özellikle Asus'un kendi soğutma bloğuyla belli ettiği gibi, fabrika çıkışından hız aşırtmalı yapıda tasarlanmış olmasıyla da gösteriyor. Bunlara geçeceğiz, ancak önce kartı tasarımıyla bir tanıyalım.
Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080, 3 fanlı bir yapıya sahip ve kaslı bir kart. Çift slot tasarımını benimseyen kartın, üzerindeki fanlar eksen teknolojisine sahip. Bununla daha uzun kanatlara sahip olan fanlar, ayrıca içine olası toz parçacığının girmesini engellemek üzere IP5X toz dayanıklılık standardında geliştirilmiş. Eksen teknolojisi ile fanların yük altında gürültü seviyesi artmadan daha fazla hava akımı oluşturması sağlanmış.
Öte yandan fanlar elbette 0dB olarak da nitelendirilen bir diğer teknolojiyi içeriyor. Böylece GPU, 55 derecenin üzerine çıkmadığı durumlarda fanlar tamamen hareketsiz kalıyor, çalışmıyor. Ne zaman 55 derecenin üzerine çıkıyorsanız, o zaman fanlar yeniden dönmeye başlıyor. Bunun ayarını, yani fanların sürekli çalışıp çalışmamasını Asus'un GPU Tweak yazılımı üzerinden yapabileceğiniz gibi, kartın üzerinden de fiziksel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Kartın kenarında bir anahtar var, bu anahtarı performans moduna alırsanız, fanlar hep dönecek; sessiz moda alırsanız ise fanlar 55 dereceye kadar sessizliğini koruyacak.
Elbette Asus RTX 2080 de artık kasa içinde yer alan neredeyse tüm parçalar gibi RGB renk desteğini içeriyor. Aura RGB aydınlatmaların sahibi olan kart, Aura Sync yazılımı üzerinden kartın üzerindeki ışıklandırmaları kontrol etmenize imkan tanıyor. Bu ışıklandırmalar, fanların çevresine yerleştirildiği gibi, arka plakada bulunan ROG logosunda da karşımıza çıkıyor. Işıklandırmaları, statik, nefes, nabız, renk döngüsü, müzik efekti ve GPU sıcaklığı şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Elbette bu ışıklandırmaları kullanmak istemiyorsanız, kapatabilirsiniz.
Kartın arka kenarında yer alan bağlantılara baktığımızda, burada da zengin seçeneklerin yer aldığını görüyoruz. Burada 2 adet HDMI 2.0b, 2 adet DisplayPort 1.4 çıkışının yanı sıra, ayrıca 1 USB Type-C portunun da yer aldığını görüyoruz. Bu bağlantı üzerinden VirtualLink yoluyla VR başlıklarla da kartı elbette kullanabiliyorsunuz.
Son olarak kartın üzerinde çift 8 pinlik güç yuvasının bulunduğunu da söyleyelim ve artık biraz daha içeriye girelim.
GeForce RTX 2080 özellikleri neler?
Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080, NVIDIA Turing mimarisine sahip pek tabii. Turing TU104 GPU üzerine kurulan kart, 13.6 milyar transistör içeriyor ve 12nm fabrikasyon süreci sonucu karşımıza çıkıyor.
Kartın içeriğinde 2944 CUDA çekirdeği, 368 Tensör çekirdeği, 184 doku ünitesi ve 46 RT çekirdeği yer alırken, 8 GB GDDR6 bellek sahibi. 256-bit bellek arayüzü ile 14 Gbps bellek saat hızı sağlayabilen kart, 448 GB/sn bellek bant genişliğine ulaşabiliyor. Dediğimiz gibi elimizde Asus yorumuyla bulunan RTX 2080, fabrika çıkışında referans tasarıma kıyasla hız aşırtmalı yapıda geliyor. Kartın çekirdekleri standart saat hızıyla 1515 MHz frekansında çalışırken, arttırılmış saat hızı noktasında ise 1890 MHz'e erişebiliyor. Bu rakam, referans tasarımda ise 1800 MHz seviyesinde.
VR olsun, G-Sync olsun tam destek veren kart, oyun performansı noktasında da kuşkusuz 4K'da 60 kare/saniye veya 2K'da 144 kare/saniye oyun performansı sağlamak isteyenler için ideal. Elbette konu RTX olunca, şimdi bu kartın oyun dünyasına kazandırdığı yeni teknoloji olan Ray Tracing, yani Işın İzleme teknolojisinden bir bahsetmek lazım.
Ray Tracing nedir?
Kabaca tabiriyle bahsedecek olursak, Işın İzleme, gerçek dünyada ışığın ne şekilde hareket ettiğini göz önünde bulundurarak bir sahnenin görüntüsünü çizen bir grafik oluşturma yöntemi olarak nitelendirilebilir. Bunun RTX ile oyunlara yansıması da ışığın fiziksel davranışını simüle ederek, gerçek zamanlı olarak nesnelerle etkileşime geçebilmesini sağlamaktan geçiyor. Yani daha basit olarak şu şekilde ifade edebiliriz: Yansımalar had safhada açık.
Peki, bunun bize oyunlarda katkısı ne olacak? Elbette daha gerçekçi bir oyun deneyimi yaşayabileceğiz. Artık iyiden iyiye oyundaki karakterlerin dudaklarını okuyabildiğimiz, yüz modellemelerinin çok gerçekçi göründüğü bir oyun dünyasında, RTX de yeni bir kilometre taşı oluyor. Böylece mesela oyundaki insanların farklı renkteki ışıklar altındaki gölgeleri birbirinden farklı, camdan içeri sızan bir ışığın odayı aydınlatışı daha canlı ve suyun yansıması daha gerçekçi olabiliyor. Ve bunun değişimini oyun içinde gerçek zamanlı olarak anlık şekilde takip edebiliyorsunuz.
Şimdilik bunun karşılığını Battlefield V'te görebiliyoruz. Battlefield V'teki karşımıza çıkan en somut örneği ise kuşkusuz patlama ve alev sahnelerinde görülebiliyor. Onu takiben ise, su üzerindeki yansımalar oluyor. Elbette mükemmeliyete ulaşan süreç, kuşkusuz üzerine koymaktan geçiyor ki, NVIDIA bunun ilk adımını atmış durumda. Öte yandan şimdilik Ray Tracing teknolojisi Battlefield V ile göz önünde olsa da, yakın zaman içinde çıkacak oyunlarda bu teknolojinin aktif olarak kullanılacağını göreceğiz.
Peki, NVIDIA'nın bir diğer teknolojisi olan DLSS nedir?
DLSS nedir?
Bilindiği gibi oyunlarda Anti-Aliasing adında kenar yumuşatması sağlayan bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknoloji sayesinde, oyunda bu özelliği devreye soktuğunuzda, oyunlarda gördüğünüz kenar kırılmaları mümkün mertebe düzeltiliyor. TAA ve MSAA şeklinde de karşımıza çıkan Anti-Aliasing teknolojisi, oyunlardaki kenar kırılmalarını düzeltirken ise, ekran kartına ek yük getiriyor ve bu da performans kaybına sebep oluyor.
NVIDIA'nın RTX kartlarıyla getirdiği DLSS, yani Deep Learning Super Sampling teknolojisi ise, altyapısında yapay zekayı kullanarak bu işi GPU'ya ek yük bindirmeden yapıyor ve bu da oyunlarda Anti-Aliasing gibi FPS'den çalmıyor. Elbette bu özelliği oyunlarda kullanabilmek için oyunların DLSS destekli olması lazım ki şu an açıklanan pek çok oyunda bu özelliği kullanabileceğiz. Bunlardan biri de kuşkusuz Battlefield V.
Evet, tüm bunları anlattıktan ve elimizdeki kartın yapabileceklerini daha yakından tanıdığımıza göre, artık en can alıcı noktaya gelelim ve Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 performans değerlendirmesine geçelim.
GeForce RTX 2080 performansı nasıl?
Evet, ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'in gerek benchmark, gerek oyun performanslarına bakacağız, ancak elbette bu kartı taktığımız test sistemini de yakından bir tanımak gerekiyor.
Core i9-9900K işlemcimiz, Asus Prime Z390-A anakart üzerine yerleştirilmiş durumda. RAM olarak 2 adet 8 GB XPG SPECTRIX D80 3600 MHz DDR4 bellek kiti yer alıyor. Depolama olarak da yine XPG'nin 1 TB kapasiteli SX8200 Pro M.2 SSD'sini kullanıyoruz. İşlemci soğutucumuz da FSP'nin Windale 6 modeli oluyor.
750W'lık Aerocool KCAS güç kaynağından enerji sağlayan sistem, CoolerMaster MasterBox MB511 kasası içinde bulunuyor. Ayrıca çevre cihazları arasında da Asus ROG Claymore Core klavye, Asus ROG Gladius II fare ve Asus ROG Delta kulaklığa yer verdik. Monitörümüz de Asus 'un şık tasarlanmış ROG Strix XG32VQ modeli.
CHIP Online Test Sistemi
|İşlemci:
|Intel Core i9-9900K
|İşlemci Fanı:
|FSP Windale 6
|Anakart:
|Asus Prime Z390-A
|Bellek:
|XPG SPECTRIX D80 3600 MHz 2x8 GB
|Depolama:
|XPG SX8200 Pro M.2 SSD 1 TB
|Ekran Kartı:
|Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080
|Güç Kaynağı:
|Aerocool KCAS 750W Modular PSU
|Monitör:
|Asus ROG Strix XG32VQ
|Kasa:
|CoolerMaster MasterBox MB511
|Klavye:
|Asus ROG Claymore Core
|Mouse:
|Asus ROG Gladius II
|Kulaklık:
|Asus ROG Delta
Evet, artık sıra geldi performansa. Bakalım ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 önce sentetik testlerde, sonrasında ise oyun testlerinde nasıl bir performans göstermiş.
Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 performans tablolarını ve oyun performanslarını, hemen yukarıdaki videomuzda tüm detaylarıyla görebilirsiniz.
Performans konusunu kapatıp sonuç bölümüne geçmeden son olarak kısaca RTX 2080'in ısı ve güç tüketim değerlerinden de bahsedelim. Sistem boşta çalıştığında ortalama ısısı 32 derecelerde seyreden RTX 2080, yük altında da bize maksimum 79 dereceyi gösterdi ki bu sıcaklığa çok nadir çıkıyor. Genellikle oyunlarda sizin de gördüğünüz gibi maksimum 60 dereceleri buluyorsunuz.
Kartın güç tüketimini de yük altında 232 watt olarak ölçümlerken, kart boşta kullanıldığında ise 5 watt civarında bir performans aldık.
Sonuç
Evet, Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 fazlasıyla kaslı ve güçlü bir kart. Elbette ondan iyisi de var ve o da bu kartın 2080 Ti versiyonu oluyor. Eğer 2080 Ti'ı düşünüyorsanız, DXR, yani ışın izlemeyi açarken detayını Ultra şeklinde ayarlayabiliyorsunuz, fakat elimizdeki 2080 modeli için bu Medium olarak öneriliyor. Böylece 2080 Ti ile daha yüksek bir Ray Tracing desteği sağlayabiliyorsunuz. Ancak bizce bu kart da bu işi fazlasıyla iyi şekilde görüyor. Elbette Ray Tracing için henüz erken, önümüzdeki dönemde daha iyi olacak. Ancak ilk elden bu deneyimi yaşamak isteyen oyuncular Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'dan memnun kalacaklar.
Kartın genel performansına ilişkin olarak ise, her ne kadar biz elimizdeki ROG Strix XG32VQ monitörün 2K'ya kadar çözünürlük desteklemesi sebebi ile daha üzerine çıkamadık fakat pek çok AAA oyunda, 4K'da 60 kare performans alabileceğinizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan kartın kolay kolay ısınmaması, oyunlarda genel performansıyla 60 derece sıcaklıklarda kalması, üstüne bir de sessiz çalışması kartın büyük artıları. Sade performans olarak bakarsak ise, GTX 1080 Ti performansından pek de fark etmediğini de söylemek lazım.
Bu noktada tabii ki kartın fiyatından da bahsetmek gerek. Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'i şu an piyasada 6600 TL civarında bir fiyatla bulabiliyorsunuz ki, evet, bunun biraz el yaktığı bir gerçek. Yalnız burada piyasadaki GTX 1080 Ti'ların fiyatlarının da bu karta yakın olduğu gerçeğini göz ardı etmemek lazım.
CHIP Online Notu: %90
Artılar
+ Yüksek oyun performansı
+ Ray Tracing & DLSS
+ Sessiz çalışıyor
+ Düşük ısı değerleri
+ RGB aydınlatma
Eksiler
- DXR Medium seviyede öneriliyor
- Performans açısından 1080 Ti ile hemen hemen eş değer
Teknik Özellikler
GPU TU104
CUDA Çekirdeği 2944
Tensör Çekirdeği 368
RT Çekirdeği 46
Doku Ünitesi 184
Transistör 13.6 milyar
Standart Saat Hızı 1515 MHz
Artırılmış Saat Hızı 1890 MHz
Bellek 8GB GDDR6
Bellek Saat Hızı 14 Gbps
Bellek Arayüzü 256-bit
Bağlantılar HDMI 2.0b (2 adet), DisplayPort 1.4 (2 adet), USB-C (VirtualLink)
Güç Bağlantısı 2x8 pin
TDP 215 watt
Boyutlar 29 x 13 x 5.41 cm
Kimler Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 almalı?
Özellikle NVIDIA'nın Ray Tracing ve DSLL teknolojilerinden faydalanmak isteyen ve yüksek performans arayan oyun severler Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'i tercih edebilirler.
Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080 alternatifi
Asus ROG Strix Gaming GeForce RTX 2080'e RTX tarafında daha iyi bir alternatif olarak RTX 2080 Ti'yı tercih edebilirsiniz.
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