Asus ROG Strix RTX 3060 12GB OC Edition İncelemesi

Asus'un ekran kartları olduğunda kalite anlamında en üst noktayı temsil ettiği ve oldukça rekabetçi ürünlerle karşımıza çıktığı malumunuz. Oyuncular için yeni sistem toplarken hedef alınması gereken mantıklı noktayı temsil eden RTX 3060'ın piyasaya yeterli ölçüde sürülemediği için bir referans modele sahip olmayacağını hepimiz biliyorduk, haliyle Asus karşımıza kendi kalitesini de kattığı, fabrika çıkışı overclocklu bir modelle çıktı.
Asus ROG Strix kocaman, üç fanlı bir soğutucu ile geliyor arkadaşlar. Pratikte hemen tüm Mini Tower kasalara uyum sağlaması gerek ancak kasanızın içindeki hava akımının sağlığını düşünürsek, irice bir kasanız olmasında fayda var. Kart, ebat anlamında ROG Strix'in RTX 3080 serisiyle neredeyse aynı sayılır. Bu da bizim gibi mATX board kullanıyorsanız çok kıymetli bir portunuzun arada kaynayacağı anlamına geliyor. Kartın arka kısmı da kapsayan sessiz ve son derece başarılı soğutma performansını da düşünürsek, hiç problem değil. Belli bir sıcaklığın altında fan hiç çalışmıyor. ROG Strix ekran kartlarında sıcaklığı maksimum derecelerin altında tutmak için VRAM soğutma bloğu da yer alıyor. VRAM modüllerinin üzerinde termal pedler, uzun ömürlü bir kartı garanti etmek için de Super Alloy Power II setinden dayanıklı güç bileşenleri var. Giriş çıkış yuvalarında kullanılan paslanmaz çelik, bağlantı noktalarını koruyor ve kartın daha sağlam monte edilmesini sağlıyor.
Asus bu modeli oldukça güzel gözüken bir RGB aydınlatma ile donatmış. 8-pinlik güç bağlantısı gerektirmesi ise şu boyutta bir kartta ve RTX 3060 için makul. Bu arada soğutucuda ortadaki fan saat yönünde, diğer ikisi ise saat yönünün tersine dönüyor.
Ampere mimarisiyle üretilmiş RTX 3060 fabrika çıkışı overclocklu geliyor demiştik. 3584 CUDA çekirdeğine sahip olan ve 192-bit bellek arayüzünü kullanan kart Boost modunda 1912 MHz çekirdek frekansına ulaşıyor. Asus bu modelde 12GB GDDR6 RAM'ler kullanmış ve bellek frekansı 14Gbps. 170W TDP değerine sahip olan kartı 600W PSU'da sorunsuz kullanıyor olsak da bu diğer donanım bileşenlerinize de fazlasıyla bağlı bildiğiniz gibi. 650W tercih sebebi olmalı.
RTX 3060'ın testlerine dergi içerisinde de denk geleceksiniz ama biraz da oyun performansından bahsetmemiz gerekir. 1080P ve 2K çözünürlüklerde hemen tüm oyunların tam detayda hakkından gelebilen bu kart, gerektiğinde 4K çözünürlükte de hiç fena bir iş çıkartmıyor. Elbette DX 12, 2. Nesil Ray Tracing, DLSS 2.0, RTX I/O gibi en son teknolojileri de desteklediğini belirtelim.
Oyun performanslarına geçelim. Red Dead Redemption 2 kartı en çok zorlayan oyunlardan birisi oldu. Sadece 58 dereceye kadar ısınan kartla 1080p Ultra çözünürlükte ortalama 63fps görmeyi başardık ve neredeyse hiç stuttering yaşamadık. Bunda NVidia'nın güncel sürücülerinin ve oyunun aldığı optimizasyonların da elbette payı büyük. Assassin's Creed Valhalla'da ise 55 dereceye kadar ısınan kartımızla 72fps ortalama değer elde ettik. Bunlar piyasadaki sorunsuz olup da ekran kartını en çok zorlayan oyunlardı. Gelin bir de hem çok zorlayan hem de optimizasyonu kötü bir oyuna bakalım. Bir dakika, bu oyuna ne olmuş yahu? Cyberpunk 2077 tam detayda 70fps gibi hiç beklemediğimiz bir düzeyde adeta aktı RTX3060 ile. CD Projekt RED görmeyeli oyun üzerine oldukça fazla optimizasyon yapmış.
Sonuç
Kısaca, RTX 3060 çip krizine, miningcilere ve dolar fiyatlarına inat oyuncular için iyi bir seçenek olmaya devam ediyor. Eğer yeni bir sistem toplamak istiyorsanız ve bütçeniz kısıtlıysa, 3060 Ti ile beraber iyi bir seçenek olarak kalacaktır.
CHIP Online Notu: %90
+ Çok sessiz, çok performanslı ve çok serin
+ RGB aydınlatma
+ Kaliteli işçilik
- Benzer fiyatlara ROG Strix 3060 Ti daha makul bir seçenek olabilir
Kürşat Zaman
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