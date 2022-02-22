Asus TUF Gaming AX5400 İncelemesi

Bugün sizlerle Asus'un devasa boyutlarda hazırladığı, tasarımıyla bir hayli agresif duran ve bu haliyle özellikle internet bağlantısında yüksek performans bekleyen oyun severlere hitap ettiğini anlayabileceğimiz oyuncu Router'ı TUF Gaming AX5400'e yakından bakacağız.
Kullandığınız her donanım bileşenini çevrimiçi rekabetçi oyunlarda en iyi sonucu alacak şekilde toplamış olabilirsiniz. Ancak bağlantınız iyi değilse pek de işinize yaramaz. Asus'un TUF Gaming ailesinde bu noktayı da açık bırakmamak için piyasaya sürdüğü TUF Gaming AX5400 çift bant oyuncu router'ı, özellikle oyunların ihtiyaç duyduğu hızlı ve sağlam kablosuz ve kablolu bağlantı sunmak için tüm detayları içeriyor.
Sağladığı performansla olduğu gibi tasarımıyla oldukça güçlü duran TUF Gaming AX5400'de Aura RGB aydınlatmalar da unutulmamış. Üzerindeki TUF logosu, oyuncuların beğenecekleri şekilde RGB ışıklandırma ile donalı durumda ve bu bölge, donanım bileşenlerinizle uyumlu şekilde renk alabiliyor.
6 güçlü anten ile çevrelenmiş TUF logosunu andıran iddialı dış tasarım ilk etapta dikkat çekiyor olsa da aslında asıl tasarım detayları içerde saklı. Geliştirilmiş ve özel olarak tasarlanmış havalandırma çıkışları ve içerde çift alüminyum soğutma bloğu ile ısı kaynaklı performans kayıplarının önüne geçilmiş.
WIFI5'e göre 4 kat daha az gecikme süresi, 2 kat daha fazla hız ve %80 daha geniş kapsama alanı sunan WIFI6 desteği sayesinde TUF Gaming AX5400, günümüz evlerinin kalabalık ağlarında her zaman üst düzey oyun deneyimi sunabiliyor. WAN ve LAN birleştirme özelliği ile bilgisayarınıza veya NAS cihazına doğru 2 Gbps kablolu bağlantı hızına ulaşabilmeniz de mümkün. Daha fazla kapsama alanına ihtiyaç duyduğunuzda, yeni bir router eklemeniz için AiMesh desteğinin yanı sıra güvenlik içinse en yeni WPA3 güvenlik protokolü ve gelişmiş ebeveyn kontrolü özelliklerine sahip AiProtection Pro da ömür boyu ücretsiz sunuluyor.
Router üzerinde oyunculara özel bir gaming portu bulunuyor. Bu port üzerinden bağlayacağınız cihaza ağda öncelik veriliyor ve sıranın her zaman başında olması sağlanıyor. Böylece oyunlarda en yüksek ağ bağlantısına sahip olabiliyorsunuz. Ancak bu cihaz her ne kadar oyunculara özgü gibi dursa da pek tabii ki üst seviyede internet performansı sağlamak isteyenler için de biçilmiş kaftan. Dosya paylaşımı, web gezinme gibi kullanım amacına göre de özel modlara da geçiş yapabiliyor.
Sonuç
Evet, sonuç olarak toparlayacak olursak TUF Gaming AX5400, gerçekten üst seviyede internet performansı bekleyenlerin yakından değerlendirmek isteyecekleri bir router oluyor. Ancak gerek tasarımı gerek sahip olduğu bileşenler daha çok profesyonel oyuncuları ya da yayıncıların ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz. Eğer bu tatta bir cihaza ihtiyacınız varsa, uygun bir seçenek olacaktır. TUF Gaming AX5400'ün fiyatı ise 2200 TL civarında.
CHIP Online Notu: %90
+ Agresif tasarım
+ Güçlü donanım bileşenleri
+ Şahane performans
+ Geniş bağlantı desteği
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