Asus TUF Gaming Capture Box İncelemesi

Eğer hala oyun yayınlarına ya da herhangi bir konuda canlı yayınlara başlamadıysanız hala geç kalmış sayılmazsınız, zira edineceğiniz niş bir fikir, fırsatın kaçtığını sandığınız vlogger, youtuber ya da twitcher kimliklerine hızlıca ulaşabilmenizi sağlayacaktır. Elbette işin bir de donanım boyutu var ve sosyal medya influencer'lığından ziyade daha oturaklı bir iş yapmak istiyorsanız bunun için iyi bileşenlere sahip bir bilgisayara ve çeşitli donanım öğelerine ihtiyacınız olacak.
Asus'un TUF Gaming Capture Box adını verdiği bu cihaz, bir capture kart. Neredeyse 0'a yakın gecikmeye sahip, şahane 4K çözünürlükte 30 fps video desteği veren bu cihazı, harici bir kamera ya da görüntü kaynağı kullanarak yapacağınız canlı yayınların kalitesini artırmak için kullanabiliyorsunuz.
Yayıncılar – özellikle de oyun yayıncıları- bu tür capture kartları satın alım aşamasında, bilgisayar performansının etkilenmesini istemezler ve buna göre bir tercihte bulunurlar. TUF Gaming Capture Box da bu anlamda rahatlıkla tercih edilebilecek bir model, zira PC performansını etkilemiyor ya da ikinci bir bilgisayara ihtiyaç duymuyor. Böylelikle oyuncuların ekranlarını en üst kalitede ve fps hızında yakalamak için ideal harici seçeneklerden birini oluşturuyor.
Bu arada bu cihaz yalnızca PC kullanıcıları için değil, aynı zamanda konsol üzerinden kayıt yapmak isteyenlere de uygun bir çözüm. PlayStation, Xbox ya da Switch için de rahatlıkla kullanılabilir. Maksimum 4K çözünürlükte 30 fps'e varan videoları USB 3.2 Gen 1 Type-C portu yoluyla aktarabilen cihaz, bunun yanı sıra 2k'da 60fps ve Full HD'de de 120 fps'e varan videolar yakalama olanağı tanıyor. Ayrıca cihazın sertifikalı OBS Studio uyumluluğuna sahip olduğunu da söylemek lazım. Bu sayede bu ücretsiz canlı yayın uygulamasını uyumlu ve sorunsuz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Böylece geniş kapsamlı yayın platformlarına uygun kullanım garantileniyor.
TUF Gaming Capture Box'ın üzerinde HDMI 2.0 giriş ve çıkışı yer alıyor. Bunun sayesinde monitöre de passthrough görüntü verebiliyor ve 4k'da 60Hz HDR, 2k'da 144Hz ve Full HD'de de 240Hz desteği mevcut durumda. Cihazda HDCP desteğinin ise bulunmadığını söyleyelim.
Ön kısma baktığımızda, burada 3.5mm'lik jakların bulunduğunu görüyoruz. Bunlarla kulaklık ve kontrolcüyü ön bölüme bağlayabiliyorsunuz. Böylece kulaklık bağlantısı, sesi kusursuz şekilde yayına aktarıyor.
Cihazın boyutları da oldukça küçük, neredeyse avuç içi kadar bir tasarımı var. Dış yüzey alüminyum kasadan oluşuyor, hem çok az yer kaplıyor hem de üretilen ısıyı fansız bir şekilde dağıtıp çok sessiz çalışabiliyor. Kurulum basit ve özel sürücüler gerektirmiyor. Ve söylemeden geçmeyelim, cihazın ön yüzünde RGB'li bir bar da bulunuyor ve bu da güzel görünümünü pekiştiriyor.
Sonuç
Eğer bir yayıncı iseniz elinizdeki donanımınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. Eğer bu kulvara ilk kez girecekseniz ise, gerçekten de TUF Gaming Capture Box ile aradığınız donanımı bulmuş olabilirsiniz diyebiliriz. Şu an bu kartı piyasada 2600 TL fiyatla bulabileceğinizi de söyleyelim.
CHIP Online Notu: %90
+ RGB destenli alüminyum tasarım
+ Kompakt gövde
+ 4K performansı
+ Gecikme yok
+ Bağlantı seçenekleri
+ OBS Sturio sertifikası
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