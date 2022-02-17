Asus TUF Gaming M4 Air İncelemesi

Bir dönem ağırlıklı, ekstra ağırlıklı, hatta külçe gibi fareleri konuşuyorken, şimdi yeni trend daha hafif, hatta neredeyse yok denecek ağırlıkta olan fareler. Bunlara son dönemde çok fazla örnek görmeye başladık. Honeycomb adı verilen, yani bal peteği tasarımında olan bu fareler, özellikle rekabete dayalı oyunların daha hızlı hale gelmesiyle önem kazanırken Asus da yeni faresi TUF Gaming M4 Air ile bunlara yeni bir örnek getiriyor.
Evet, bugün Asus'un TUF Gaming M4 Air adını verdiği yeni honeycomb tasarımlı ultra hafif faresini yakından tanıyacağız. Pek çok marka şu sıralar arka arkaya bal peteği tasarımlı, ultra hafif fare üretimine geçmiş durumda. Zira uzun süre bilgisayar başında fare ile çalışanlar ya da özellikler oyun oynayanlar için farelerin ağırlıkları çok fazla önem teşkil ediyor. Bu yüzden son dönemde hafif fareler oldukça popüler durumda. Bu tip fareleri, ağırlığı azaltmak için kullanılan delikli tasarımları ile kolaylıkla tanımak mümkün. Asus'un en yeni kablolu oyuncu faresi TUF Gaming M4 Air de bu tasarım dilini temel alıyor.
Gerçi TUF Gaming M4 Air, yapı olarak TUF Gaming M4 Wireless ile aynı, oldukça benzer tasarıma sahip. Aradaki tek farkın, TUF Gaming M4 Air'in "hava kabuğu tasarımı" adı verilen bir ağırlık azaltma tekniği kullanması ve böylece 47 gram gibi ultra hafif bir ağırlığa ulaşmayı başarması. Böylece çekici bir seçenek halini alan TUF Gaming M4 Air, ne kadar basit görünse de fazlasıyla dayanıklı yapıda tasarlanmış. Fare sağlam duruyor, özelikle suya ve toza karşı dayanıklı yapıda olması şahane bir haber. Zira bu tip bal peteği tasarımlarında direkt olarak farenin içindeki baskılı devre kartı düzeneği açık durumda ve bu sıvı dökülmeleri ya da toz sebebi ile zarar görebiliyor. Asus, bu nedenle TUF Gaming M4 Air'i IPX6 sertifikasıyla baskılı devre kartı düzeneğini suya ve toza karşı dayanıklı hale getirmiş. Bir diğer güzel haber de farenin Antibakteriyel koruma tekniği ile kaplanmış olması. Üzerindeki kaplamada bakteri oluşumunu engellemek için artı yüklü gümüş iyonlarınn kullanıldığı fare, sadece tasarım ve bu ek özellikleri ile değil, donanım bileşenleri ve performansıyla da önemli bir model.
TUF Gaming M4 Air, 16 bin dpi gibi inanılmaz bir hassasiyete ve 400 ips maksimum hız ile 40G maksimum hızlanma değerlerine sahip PixArt PAW3335 optik sensörü kullanıyor. Böylece oyuncular için gerçekten de beklenen hızı karşılayabiliyor. Üzerinde 6 adet programlanabilir tuş da bulunduruyor ve bu tuşlar için 3 farklı profil tanımlayabiliyorsunuz. Sol ve sağ fare tuşunun 60 milyon kez tıklamaya karşı dayanıklı yapıda tasarlandığını da bu noktada söyleyelim.
Bu arada TUF Gaming M4 Air, kablolu yapıda bir fare, ancak deneyimi güçlendirmek için fazlasıyla yumuşak bir kablo ile sunulmuş. Öte yandan farenin ayakları, yani skatezleri de PTFE adı verilen teflon malzeme ile hazırlanmış. Böylece yüzeyler üzerinde çok seri şekilde kayabiliyor ve bu da size sezgisel bir oyun performansıyla geri dönüyor.
Son olarak farenin Armory Crate yazılımı ile uyumlu olduğunu fakat Aura desteği sunmadığını söyleyelim. Zira üzerinde RGB ışıklandırmalı bir yüzeyi yok, fakat bu farede hafiflik söz konusu olduğu için bunun kabul edilebilir bir eksiklik olduğunu söyleyebiliriz.
Sonuç
Özetle, TUF Gaming M4 Air için bal peteği tasarımlı bir fare arayanların çok beğeneceklerini düşündüğümüz bir oyuncu faresi olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımı, dayanıklı yapısı, özellikleri ve sağladığı performans ile ideal bir seçenek. Fiyatı ise henüz belli değil, umarız çok yüksek fiyattan satışa sunulmaz. Zira TUF Gaming M4 Air'i denedikten sonra diğer farelerin size külçe gibi geleceğine emin olabilirsiniz.
CHIP Online Notu: %85
+ Bal peteği tasarım
+ Yüksek performans
+ İnanılmaz hafif
+ Dayanıklı yapı
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