Asus TUF Gaming RTX 3060 OC 12GB İncelemesi

NVIDIA'nın en yeni çipine sahip Asus TUF Gaming RTX 3060 OC, bu sene fiyat/performans tarafında oyun severler arasında en çok tercih edileceklerden biri olacak gibi duruyor. Tabii ki kripto para madencilerinden fırsat kalırsa!
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC, ilk etapta özel tasarım detayları sayesinde elde edilebilen düşük ısı değerleri ile dikkat çekiyor. Daha sağlam güç ve soğutma için tamamen baştan tasarlanan kart, tamamen metalden üretilen ön kapakta dayanıklı çift rulmanlı yapıya sahip eksen teknolojili 3 güçlü fana sahip.
Asus TUF Gaming RTX 3060 OC'nin üzerindeki fanlar daha az gürültü ve daha düşük türbülans için merkezi fanın ters yönünde döndüğü yeni bir yapıyla geliyor. 55 derecenin altındaki ısılarda fanlar tamamen durduğu için güç tüketimi de azalmış oluyor.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 OC'nin tamamen alüminyum kaplaması ve metal arka plakası dayanıklılığı artırıyor. Bu arka plaka üzerindeki havalandırma açıklığı, Auto-Extreme Teknolojisi ve yeni GPU yuvası gibi ek özellikler de bu TUF kartı tam bir canavara dönüştürüyor.
Yeni nesil TUF Gaming ekran kartlarında ayrıca, sıcaklığı maksimum derecelerin altında tutmak için VRAM soğutma bloğu da yer alıyor. Giriş çıkış yuvalarında kullanılan paslanmaz çelik, bağlantı noktalarını koruyor ve kartın daha sağlam monte edilmesini sağlıyor.
Kullanışlı bir konuma yerleştirilen Dual Bios anahtarı ile yazılım kullanmadan kartın varsayılan performans profilini değiştirebiliyorsunuz. Üst taraftaki RGB ışıklarını işlevsel efekt gösterecek şekilde özelleştirilebilmek de mümkün.
Asus TUF Gaming RTX 3060 OC, taban frekansta 1852 MHz'de çalışırken, yük altında 1882 MHz'e ulaşabiliyor. 12 GB GDDR6 belleklerden güç alan Asus TUF Gaming RTX 3060 OC, 15 Gbps bellek saat hızına ve 192-bit bellek arayüzüne sahip.
Asus TUF Gaming RTX 3060 OC, tüm grafik ayarları açık olduğunda Far Cry 5 New Dawn'da Full HD çözünürlükte rahatlıkla 100 fps'yi aşarken, 4K çözünürlükte de 60 fps'lerde dolaşıyor. Forza Horizon 4'te test ettiğimizde ise rahat 130 fps'i görebilen kart, 4K'da da 67 fps'leri buluyor. Elbette bu testler sizin sisteminize göre farklı sonuçlar gösterecektir, ancak kartın bir hayli performanslı olduğu zaten açık.
Kartın bağlantılarına baktığımızda burada da tüm seçeneklerin yer aldığını görüyoruz. Burada 2 adet HDMI 2.1 portu ile 3 adet DisplayPort 1.4a yuvaları mevcut.
Sonuç
Asus'un RTX 3060 Ti TUF Gaming OC'si, performans açısından Founders Edition ile eşleşecek şekilde ihtiyatlı bir şekilde saat hızına sahiptir, ancak ekstra HDMI çıkışı, çift BIOS ve düşük sıcaklıklar ile sessiz gürültü seviyeleri ile beraber önemli bir kart oluyor. Eğer üst çizgide fiyat/performans açısından iyi bir ekran kartı arıyorsanız rahatlıkla değerlendirilebilir.
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