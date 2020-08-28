ASUS, TUF Gaming Serisi Güç Kaynaklarını Duyurdu

ASUS, 750 W, 650 W, 550 W ve 450 W güç kapasitesine sahip modellerden oluşan TUF Gaming güç kaynağı serisini duyurdu. Sürekli genişleyen TUF Gaming ekosistemine katılan bu güç kaynakları, dayanıklılığa öncelik veren oyun sistemleri için tasarlandı. Ürünlerdeki askeri sınıf bileşenler, sağlam soğutma sistemiyle güvenilir bir güç platformu oluşturuyor. Kılıflı kablolar ve altı yıl garanti gibi ek özellikler, TUF Gaming serisini rakiplerinin önüne taşıyor.
Dayanıklılık
Birinci sınıf dayanıklılığa ulaşmak için, TUF Gaming güç kaynaklarında askeri gereksinimleri karşılayan sağlam kapasitörler ve bobinler yer alıyor. Bu bileşenlerin üretimde daha az hata payına yer vermesi ve daha geniş sıcaklık aralığında çalışabilmesi sayesinde, güç kaynakları en zorlu koşullarda bile güvenilir güç sağlıyor. Koruyucu kaplamaya sahip PCB; toz, kir ve nem nedeniyle kısa devre olmasını önlüyor.
Güç kaynaklarının uzun ömürlü olması için bileşenlerin serin tutulması çok önemlidir. Bu nedenle ASUS TUF serisi güç kaynaklarında, kaymalı yataklı tasarımlara kıyasla iki kat daha uzun ömürlü çift rulmanlı fanlar kullanılıyor.
Mühendislik
TUF Gaming güç kaynaklarındaki bileşenler, aslında üst düzey ROG ekran kartları için tasarlanan Eksen Teknolojili fanlarla destekleniyor. Bu fan tasarımında daha uzun kanatlara yer verebilen küçük bir yuva ve aşağı yönlü hava basıncını artıran bir bariyer halkası bulunuyor. TUF Gaming serisi güç kaynakları bu tasarımı 135 mm'ye uygulayarak düşük RPM ile daha az gürültü çıkarıp bileşenleri serin tutuyor.
Güç kaynaklarında ayrıca 0 dB teknolojisinden yararlanılıyor. Yerleşik kontrolcü, termal tasarım gücü (TDP) %30'un altına indiğinde fanları durdurarak kullanıcıların sessizlik içinde oyun oynamasını sağlıyor. TDP %30'un üzerine çıktığında fan otomatik olarak çalışmaya başlıyor.
TUF Gaming güç kaynaklarında kullanılan yüksek kaliteli bileşenler, sundukları verim ve güvenilirlikle 80 PLUS® Bronze sertifikasına sahip olmasıyla göze çarpıyor. Yüksek verimlilik sayesinde düşük sıcaklıklarda çalışabilen güç kaynağı, 135 mm Eksen Teknolojili fan ile çok daha sessiz bir yapıya sahip.
Deneyim
Aynı kategorideki birçok rakip güç kaynağı uzun garanti süreleri sunmazken, TUF Gaming'in dayanıklı tasarımı sayesinde ASUS tüm modellerde altı yıl garanti veriyor. TUF Gaming güç kaynaklarındaki siyah kılıflı kablo sade ve şık bir görünüm sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın