Asus TUF Gaming VG27WQ İnceleme

Çok yakında yeni nesil oyun konsolları piyasada olacak. Bunlar arasında en uygun fiyatlı olan Xbox Series S, odaklandığı 2K çözünürlüğü ile özellikle Full HD'den daha fazlasını isteyen ama 4K'ya bütçe ayıramayacak oyun severleri hedefliyor. Günümüzde 2K monitörde yüksek Hz isteyenler için güçlü ve uygun fiyatlı seçenekler piyasaya çıkmaya başladı.
Asus TUF Gaming VG27WQ Oyuncu Monitörü Ekranı Nasıl?
ASUS'un TUF Gaming markası altında yer alan incelediğimiz 27 inçlik yeni kavisli ekranı ASUS TUF VG27WQ, bu alanın güçlü üyelerinden biri. Ekrandan çok uzaklaşmanızı gerektirmeyen ekran boyutu, 1.5 metre yarıçaplı (1500R), 2560 × 1440 çözünürlüklü kavisli bir ekran ile birleşince gerçekten sizi sarıyor. 400nit'lik VA panelle sunulan hem yatayda hem de dikeydeki 178 derece görüş açısının da elbette bunda payı büyük.
Bu ekran; 3000: 1 kontrast oranı, 1 ms MPRT yanıt süresi ve 165 Hz maksimum yenileme hızına ek olarak 400 nit parlaklık verebiliyor. Dolayısıyla Display HDR 400 ile HDR10 desteği de sunuyor. Bu da ASUS TUF VG27WQ'ü sadece PC'de değil desteklenen HDR standartları konusunda çok katı olan konsollarda da rahatlıkla kullanabileceksiniz anlamına geliyor. HDR performansının film ve oyunlar gibi farklı seneryolar için ayarlanabiliyor olması ise testimiz sırasında özellikle dikkatimizi çekti.
TUF Gaming VG27WQ modeli için özellikle belli bir özelliği arayanlar için ideal bir seçenek dememiz çok mümkün değil. Bunun yerine Asus, uygun fiyat politikası gereği bir oyuncunun ihtiyacı olacak tüm özellikleri bir araya sunan daha genel kullanıma uygun bir oyuncu monitörü tasarlamış. Ve bu kombinasyon da oldukça rekabetçi görünüyor.
Asus TUF Gaming VG27WQ Oyuncu Monitörü Yenileme Hızı
Monitör, AMD'nin FreeSync değişken yenileme hızı teknolojisini 48 Hz ile 165 Hz gibi çok geniş bir aralıkla destekliyor. Ayrıca ekran, hızlı sahnelerin daha keskin görünmesini vaat eden ASUS'un aşırı düşük hareket bulanıklığı (ELMB) teknolojisini de destekliyor. ASUS'un diğer oyun monitörleri gibi TUF VG27WQ'de de farklı oyun türleri için GameVisual ön ayarları (Manzara, Yarı, Sinema, RTS, RPG, FP, sRGB ve MOBA modu) ve oyunculara yardımcı olması için tasarlanmış nişangah, zamanlayıcı, FPS sayacı ve ekran hizalama gibi GamePlus araçları da yer alıyor.
Asus TUF Gaming VG27WQ Oyuncu Monitörü Girişleri
Monitörün arka tarafında bir DisplayPort 1.2 girişi, bir HDMI 2.0 bağlantı noktası ve 3.5mm kulaklık çıkışı da yer alıyor. Ayrıca TUF Gaming VG27WQ üzerinde iki adet 2W hoparlör de yer alıyor. Ancak bunların ses gücü bize çok yeterli gelmedi.
Sonuç
Sonuç olarak monitör şu an kullanıcıların en çok talep gösterdiği bir kategoride kendine bir yer edinmek istiyor ve bir oyuncunun ihtiyacı olan tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Benzer modellerden daha uygun fiyatı ile dikkat çekiyor.
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