ASUS'un Yeni Amiral Gemileri Zenfone 8 v Zenfone 8 Flip tanıtıldı

ASUS Zenfone 8 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Karşımızda, Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip olarak adlandırılan iki yeni amiral gemisi bulunuyor. Özel bir dönen mekanizmaya sahip olan üç kameralı Zenfone 7'nin devamı, Zenfone 8 Flip ile geliyor. Zenfone 8 ise daha geleneksel bir yapıda ve biraz daha küçülmüş görünüyor.
İki cihazın da teknik özellikleri oldukça üst düzeyde. İşlemci olarak Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 888 SoC kullanıyorlar. Ancak aralarındaki en büyük fark, boyutlarda ve kamera düzeninde yatıyor.
Zenfone 8'de 2400 x 1080 çözünürlüğe sahip 5,9 inçlik bir ekran bulunuyor. Ekranda kullanılan panel Samsung'dan geliyor, 120Hz tazeleme hızına sahip AMOLED teknolojisi kullanıyor ve renk gamutunun %112'sini kapsıyor. Maksimum parlaklığı 1.100 nit seviyesinde. Ekran Corning'in Gorilla Glass Victus'uyla korunuyor. 16GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanına sahip.
Kamera özelliklerine baktığımızda, arka kamerada çift-lensli bir 64MP Sony IMX686 sensör ve dört pikseli tek pikselde birleştiren Quad Bayer teknolojisi görüyoruz. 1/1.7" sensör ve 78.3 derece görüş açısına sahip. İkinci kamera, 12MP ultra geniş açıya sahip ve makro çekim için de kullanılıyor. Kayıpsız yakınlaştırma için telefoto lens maalesef bulunmuyor. Ön kamera 12MP çözünürlüğe sahip ve çift PDAF otomatik odaklama içeriyor.
Pil olarak 4.000mAh batarya kullanılmış, 30W şarj cihazı ile geliyor. Bağlantı seçenekleri 5G, Wi-Fi6/6E desteği, Bluetooth 5.2 ve NFC. Stereo hoparlörleri ve 3,5mm ses girişini de sayalım. IP68 su ve toz geçirmezlik özelliği de sevindirici bir gelişme.
Zenfone 8 Flip ise Zenfone 7'de olduğu gibi hem ön hem arka kamera olarak kullanılmasına imkan veren menteşeli bir kamera düzenine sahip. 8GB RAM ve 256GB yüksek hızlı UFS 3.1 depolama ile geliyor. Boyutu büyük olduğundan dolayı Asus içine 5.000mAh'lik batarya koymaktan çekinmemiş. Ekran 6,67 inç boyutunda ve 90Hz tazeleme hızına sahip. Bu ekran da Samsung üretimi ve AMOLED teknolojisi kullanıyor.
Kamera lensleri açısından, ana kamera ve ultra geniş açı kamerası Zenfone 8'den farklı değil. Üçüncü sensör 3X optik yakınlaştırma yapabilen bir 8MP telefoto lens. Kullanıcılar kamera açısını istediği gibi değiştirerek esnek bir şekilde çekim yapabiliyorlar. Bağlantı seçenekleri aynı, ancak su ve toz dayanıklılığı Zenfone 8 ile aynı düzeyde değil. 3,5 mm ses çıkışı da bulunmuyor. Ancak microSD kart desteği vermesi sevindirici. İki telefon da Android 11 ile geliyor, Asus sadece kamera ve şarjla ilgili birkaç uygulama eklemeyi tercih etmiş.
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