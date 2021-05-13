ASUS'un Yeni Amiral Gemileri Zenfone 8 v Zenfone 8 Flip tanıtıldı

ASUS, Zenfone 8 serisini tanıttı. Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip isimleriyle karşımıza çıkan iki yeni amiral gemisinin tüm özellikleri haberimizde...

ASUS Zenfone 8 v Zenfone 8 Flip tanıtıldı

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