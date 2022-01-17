ASUS Yeni Dijital Çağa Öncülük Etmeyi Hedefliyor

ASUS, ASUS-NTU (National Taiwan University) Ortak Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu duyurdu. NTU ile ortak yürütülen bu çalışma, endüstriyi ve akademik dünyayı bir araya getirerek geleceğin akıllı teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor.
ASUS Başkanı Jonney Shih ve NTU Başkanı Chung-Ming Kuan'ın katıldığı törenle açılan araştırma merkezi, iş dünyasından ve akademik dünyadan yetenekli isimleri aynı çatı altında toplayarak akıllı teknoloji alanında geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. 3,5 milyon ABD dolarının üzerinde ar-ge yatırımıyla kurulan merkez; gelişmiş elektromanyetik, yeni nesil bilgisayarlar, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi alanlara odaklanacak. Farklı sektörlerden kaynak toplayacak olan merkezde yapılacak çığır açan araştırmalarla akıllı teknolojiler geliştirilecek.
Açılış töreninde ASUS ve NTU yöneticileri yeni başlayan iş birliği hakkında konuştu. "Anakart ve bilgi işlem alanlarında lider bir global marka olan ASUS, sektörde giderek hızlanan dijitalleşme eğilimini desteklemek için yapay zeka ve AIoT alanlarında yenilikler sunmaya devam ediyor." diyen ASUS Başkanı Jonney Shih, sözlerini şöyle sürdürdü: "ASUS'un inovasyon kapasitesini NTU'nun sağlam akademik araştırma temelleriyle birleştirerek endüstri ve üniversite iş birlikleri için yeni bir standart belirliyoruz. Aynı zamanda Tayvan'ın ar-ge kapasitesini de uluslararası alanda daha yüksek seviyeye taşıyoruz."
ASUS co-CEO'su S.Y. Hsu ise, "ASUS her iş biriminde endüstri-üniversite iş birliğinden yararlanılmasını destekliyor ve yeni iş alanları ile önemli teknolojiler geliştirmek için stratejik ortaklıklar kuruyor. ASUS ve NTU'nun ortak çabalarıyla kurulan bu merkez akademik kaynaklarla endüstriyel uygulamaları daha da yaklaştırarak ASUS'u ve sektörü daha da ileriye taşıyacak." dedi.
NTU yetkilileri de iş birliği hakkında düşüncelerini paylaştı. "NTU ve ASUS uzun süredir birlikte çalışıyor. Şimdi bu merkezin kurulmasıyla aramızdaki ilişki daha da ileriye taşındı. Elektrik mühendisliğinden bilgisayar bilimleri ve tıbba kadar çeşitli araştırma alanlarından NTU profesörleri merkezi daha da geliştirmeye kararlı." diyen NTU Başkanı Chung-Ming Kuan, ardından şunları söyledi: "Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz ve endüstri liderleri arasında daha fazla etkileşim görmek istiyoruz. Aynı zamanda NTU'nun akademik kapasitesini de göstermeyi amaçlıyoruz."
ASUS-NTU Ortak Araştırma Merkezi'ni dünya lideri akıllı teknoloji geliştirme yuvası haline getirmek
Yapay zeka ve uygulamalı AIoT alanlarında sektör lideri olmayı amaçlayan ASUS, ekosistem iş ortaklarıyla birlikte akıllı teknolojiler sunmak için donanım ve yazılımlarına yenilikçi ve sağlam özellikler entegre ediyor. Bu amaca hizmet eden araştırma merkezi üç ana gelişmiş alana odaklanacak: son ve uç cihaz teknolojileri, internet ve multimedya, veri bilimi ve akıllı sağlık hizmetleri. Bu alanlar için kısa, orta ve uzun vadeli araştırma projeleri planlanıyor.
NTU ile yapılan iş birliği için ASUS farklı departmanlardan ar-ge kaynaklarını bir araya getiriyor. Ayrıca NTU'nun yedi bölümü ve NTU Hastanesi'nin araştırma ve uygulama kapasitesinden yararlanılıyor. Farklı disiplinlerin inovasyon becerilerini bir araya getirmenin yanı sıra ASUS ayrıca kurumsal deneyimini de üniversiteyle paylaşarak yeni nesil ar-ge liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor. ASUS-NTU Ortak Araştırma Merkezi'nin Asya'nın bir numarası ve dünyanın en iyilerinden biri haline getirilmesi planlanıyor.
Şirket, üniversite ve devlet iş birliğiyle sektör genelinde etki yaratmak
Araştırma merkezi, ASUS'un yaptığı yatırımın yanı sıra Tayvan Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Akademik Endüstri Araştırma Merkezi tarafından da desteklenecek. Yeniliklerin geliştirileceği, ar-ge alanında yetenekli kişilerin yetiştirileceği ve gelişmiş akıllı teknolojilerin üretileceği bu merkez ile ASUS, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne yeni bir canlılık getirmeyi hedefliyor. Ayrıca bu yolla Tayvan'ın dünya genelinde bağlantılarının ve bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.
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