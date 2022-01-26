ASUS, Yeni Görüntü Kayıt Cihazı TUF Gaming Capture Box-FHD120'yi Duyurdu

Akıcı yayınlar için yüksek kare hızlı video sunan TUF Gaming Capture Box-FHD120, OBS Studio™ sertifikasına sahip.

ASUS, Yeni Görüntü Kayıt Cihazını Duyurdu

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