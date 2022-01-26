ASUS, Yeni Görüntü Kayıt Cihazı TUF Gaming Capture Box-FHD120'yi Duyurdu

ASUS, konsol ve PC oyuncularına profesyonel düzeyde yayın yapma imkânı veren TUF Gaming Capture Box-FHD120'yi duyurdu. Bilgisayardan veya konsoldan yayın yapan kullanıcılar yeni FHD120 sayesinde oyun deneyimlerini benzer oyuncularla, arkadaşlarıyla veya yüzlerce hayranıyla paylaşabilecek.
TUF Capture Box CU4K30 gibi küçük boyutlarda olan kullanımı kolay FHD120, TUF ruhu ile tasarlandı. Kullanıcılar isterlerse bu cihazı masalarının arkasına saklayabilir veya üzerindeki ARGB logo ile sergileyebilir. Bir çantaya kolayca sığabilen ürün seyahat halindeyken de yayın yapma olanağı sunuyor. TUF Gaming Capture Box-FHD120'yi bilgisayarlarla, konsollarla ve hatta DSLR kameralarla kullanmak mümkün. Open Broadcaster Studio (OBS™) ile kullanılabilen cihazı dileyen kullanıcılar kendi tercih ettikleri başka video yakalama yazılımlarıyla da kullanabiliyor.
CU4K30'un aksine yeni TUF Gaming Capture Box-FHD120, saniyede 120 kare akıcılığında 1080p video yakalamak için tasarlandı. Böylece kullanıcılar izleyicilerine daha yüksek kare hızlı görüntü sunabiliyor. FHD120 sahip olduğu donanım tabanlı yerleşik ölçekleyici ile ölçeği düşürüp yükseltme (1080p'ye kadar) işlemini üstleniyor. Bu sayede yazılımla manuel görüntü ayarı yapmaya gerek kalmıyor. Kullanıcılar OBS'de istedikleri çözünürlüğü seçtikten sonra gerisini TUF Capture Box hallediyor. HDMI geçişi için 60 Hz'de 4K veya 120 Hz'de 1080p desteği sunuluyor. Kullanıcılar kendi ekranlarında yüksek çözünürlük veya yüksek kare hızı arasında tercih yapabiliyor.
TUF Capture Box-FHD120'de biri giriş biri çıkış olmak üzere iki adet HDMI 2.0 bağlantısı yer alıyor. Üründe ayrıca bir de USB Type-C® bağlantı noktası bulunuyor. CU4K30'da olduğu gibi FHD120 de USB Video Class (UVC) özelliğini taşıyor. Kullanıcılar cihazı doğrudan bir USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktasına takıp işlenmemiş ve sıkıştırılmamış videoları hiçbir sürücü veya araç gerekmeden en yüksek kalitede yayın için aktarmaya başlayabiliyor. Ön kısımdaki iki adet 3,5 mm jaka sırayla kulaklık ve oyun kumandası bağlanabiliyor. Bu kullanışlı özellik sayesinde kullanıcılar konuşarak yaptıkları yorumları doğrudan cihaz üzerinden ekleyebiliyor, takım içi konuşmaları kaydedebiliyor ve oyun kumandası üzerinden ses aktarabiliyor.
Yeni ASUS Video Capture Console yazılımı da kullanıcılara FHD120'yi kendi tercihlerine göre ayarlama imkanı veriyor. Buradan giriş ve kulaklık ses düzeyi ayarlanabiliyor, HDCP tespiti devre dışı bırakılabiliyor ve ARGB aydınlatma kontrol edilebiliyor. Bu aydınlatma yalnızca cihazın şık görünmesine yaramıyor. Video Capture Console yazılımı FHD120'nin üzerindeki ışıklarla HDCP veya EDID uyarıları verebiliyor ve hangi kabloların takılı veya çıkmış olduğunu gösterebiliyor. Kulaklık tam takılmamışsa veya USB bağlantısı 2.0 hızındaysa durum ışığı bunu bildiriyor.
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