Asus ZenFone 4 ve ZenFone 4 Selfie Göründü!

Asus, bu ay tanıtılmasını beklediğimiz telefonlarını kendi elleriyle işte böyle sızdırdı!

Asus ZenFone 4 ve ZenFone 4 Selfie Göründü!

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