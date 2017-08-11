Asus ZenFone 4 ve ZenFone 4 Selfie Göründü!
Asus, bu ay tanıtılmasını beklediğimiz telefonlarını kendi elleriyle işte böyle sızdırdı!
Asus, geçen hafta gelen ZenFone 4 Max sızıntısının ardından bu kez ZenFone 4 ailesine ait iki cihaz daha sızdırdı.
ZenFone 4 ve ZenFone Selfie, Asus'un Fransızca sayfalarında kendilerini vaktinden önce gösterdiler. WinFuture'ın keşfine göre Asus ZenFone 4, 5,5 inç'lik Full HD AMOLED ekran, 4GB RAM, 64GB depolama ve 3.300mAh'lik bir pille geliyor. Yanlışlıkla ortaya çıkan ikinci telefon Asus ZenFone 4 Selfie ise tahmin edeceğiniz üzere kendi fotoğraflarınızı çekmenize odaklanıyor.
ZenFone 4 Selfie, ZenFone 4 ile aynı ekran, RAM ve dahili depolamayla geliyor ancak işlemcisi biraz daha yavaş ve pil kapasitesi 3.000mAh ile daha düşük. Ancak Selfie, eksik özelliklerini ön yüze yerleştirdiği çift lens ile kapatıyor. 24MP'lik kamera ve 120 derecelik 5MP kameradan oluşan ön kamera sistemi, her açıdan iyi görünmenizi sağlayacak.
Bilgilerin kaynağı resmi olsa da Asus, telefonların göründüğü sayfaları şu an kapatmış durumda. Detayların değişme ihtimali var ancak yalnızca resmi tanıtımı bekliyor da olabiliriz.
Zeynel A. Öztürk
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