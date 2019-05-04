Asus Zenfone 6'dan "Tam Ekranlı" Görsel

Asus Zenfone 6, gerçekten Asus'un paylaştığı bu resimdeki gibi mi olacak?

Asus Zenfone 6'dan "Tam Ekranlı" Görsel

Asus'un yeni paylaşılan Asus Zenfone 6 tanıtım görseli, harika bir telefonun yolda olduğunun sinyalini veriyor. Asus'un Twitter hesabında paylaşılan videoda çerçevesi çok ince, çentiksiz bir telefon görünüyor.

Ön yüze baktığımızda ön kamerayı göremiyoruz, yalnızca hoparlör için ayrılan ince bölüm görünüyor. Buradan Zenfone 6'nın kızaklı bir tasarıma geçtiği sonucu çıkabilir. Görüntü, geniş ekran dışında çok fazla ipucu vermiyor ancak "olağanüstü devrimi kucaklayın" metni, daha önce görmediğimiz bazı özelliklerle tanışabileceğimizi gösteriyor.

Yine de bu görüntü, çerçevesiz bir Zenfone 6 ile tanışacağımızı garantilemiyor. Telefon üreticilerinin bu tür görsellerde oynamalar yapabildiği ve telefonu olduğundan farklı gösterebildiği biliniyor.

Sızan Antutu testleri, telefonun Snapdragon 855 yonga seti, 1080x2340 ekran ve 6GB RAM ile gelebileceğini göstermişti.

Asus Zenfone 6, 16 Mayıs'ta tanıtıldığında gerçeği öğrenmiş olacağız.

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