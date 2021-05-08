Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip, Tanıtımdan Önce Ortaya çıktı

Asus, yakında büyük bir lansman yapacak ve bu lansmanda yeni akıllı telefonlarını tanıtacak. Bu lansmanda göreceğimiz Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip hakkında yeni bilgiler de geldi. Hem tasarımları hem özellikleri ile kendini gösteren Zenfone akıllı telefonların sızdırılan özellikleri şu şekilde:
Zenfone 8
Zenfone 8 arkada 2 ön tarafta ise ekrana yerleştirilmiş bir kamera ile karşımıza çıkacak, basit görünümlü bir akıllı telefon imajı çiziyor. Görünüşe göre telefonun ekranı 5.92 inç boyutunda olacak ve bu boyutla iPhone 12 min'nin kompakt tasarımını andıracak.
Zenfone 8'de Snapdragon 888 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacakken, telefonda 4000 mAh kapasitesinde pil ve 30W hızlı şarj desteği de yer alacak.
Zenfone 8 Flip
Zenfone 8 Flip'e gelince, telefonda ikonik bir kamera tasarımı yer alacak gibi görünüyor. Sızıntıda üçlü lens ile dikkat çeken Zenfone 8 Flip, 64 MP + 12 MP + 8 MP kamera modülü içerecek.
90Hz ekran tazeleme hızına sahip 6.67 inç AMOLED ekranı bulunduracağı düşünülen Zenfone 8 Flip, 5000 mAh kapasitesinde bir bataryaya da ev sahipliği yapacak.
Zenfone 8 Flip'in teknik özellikleri Zenfone 8 ile benzerlik gösterecek. Yine Snapdragon 888 işlemciden güç sağlayacağı belirtilen telefonun depolama kapasitesi 256 GB'a kadar çıkabilecek. 16 GB RAM yapılanmasına da sahip olacağı belirtilen telefonların 12 Mayıs'ta tanıtılması bekleniyor.
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