Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip, Tanıtımdan Önce Ortaya çıktı

Asus'un bir sonraki akıllı telefonları Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip, resmi tanıtımına çok az bir süre kalmışken tamamen ortaya çıktı.

  • Ercan Uğurlu
Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip Ortaya çıktı

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Asus Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip, Tanıtımdan Önce Ortaya çıktı

 

 