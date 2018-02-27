Asus ZenFone Max Plus M1 Tanıtıldı!
Asus, müthiş bir bütçe dostu telefonu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı ve satışa sundu!
- Zeynel A. Öztürk
En yeni teknolojilerle dolu bir telefonu benzer telefonlardan daha çekici yapacak bir şey varsa, o da fiyatının uygun olması. Asus, yeni ZenFone Max Plus M1 ile tam da bunu yaptı.
Bugün Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan telefon, 229 dolarlık fiyatıyla, Azure Silver ve Deepsea Black renk seçenekleriyle hemen satışa sunuldu. Yeni ZenFone uygun fiyatının yanında birkaç özelliğiyle daha öne çıkıyor. 5,7 inç'lik 18:9 oranlı bir ekrana sahip olan telefon, 4.130mAh'lik geniş piliyle uzun bir pil ömrü sunacak gibi görünüyor.
Asus'un son zamanlarda kullanıcılara eskisinden daha çok kulak verdiğini bu telefonda hissedebiliyoruz. Zen UI, Android'in stok sürümüne her zamankinden daha yakın görünüyor. Bununla birlikte cihaz, Android'in önceki sürümü Nougat ile geliyor.
Sekiz çekirdekli MediaTek MT6750T yonga setiyle gelen ZenFone Max Plus M1'de 3GB RAM var. Bu ikili yoğun oyunlar için en iyi seçenek olmayabilir ancak geriye kalan çoğu oyun ve uygulamanın rahat biçimde çalışmasını bekleyebiliriz.
Arka yüzdeki çift kamera ve f/2,0 diyafram değeriyle yeni Asus'un kamera alanında da güçlü olduğunu görüyoruz. Asus, microSD destekli çift SIM slotunu da ihmal etmemiş.
ZenFone Max Plus M1'in yılın en iyi bütçe dostu telefonlarından biri olup olmayacağını yakında yapacağımız test gösterecek.
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